Dejan la orfandad. Los del tricolor en Ahome ya dejaron la orfandad y pese a la desbandada de grandes personajes y líderes sociales que tenían la camiseta puesta sólo por encimita, el PRI en Ahome presume su resurrección con la invitación a la renovación de la dirigencia de este organismo político. La cita donde Abel Sarmiento tomará protesta como presidente y Carolina Telles como secretaria general es el día miércoles 5 de junio en las instalaciones del partido en este municipio y esperan ver a los verdaderos priistas, a los que no salieron corriendo a otro partido en busca de un huesito, y que aún tienen esperanzas en el partido más viejo de la historia de nuestro país. Ahí sabrán quiénes siguen en el barco.



Adelantada. La directora de Conalep 045 Los Mochis, Deisy Ayala Valenzuela, no se quiere quedar atrás y comenzó por presumir en sus redes sociales un logotipo que alguien le hizo “parecido a ella” y que contiene las letras iniciales de su nombre y una sonrisa, en algunos casos hasta su foto por un lado. ¿Para qué había de querer un logotipo? ¿Acaso para el 2021? Comenzó a hacer ruido, pero todavía le falta volumen.



El buen perdedor. José Alfredo García Padilla, “El Yico”, no pudo contender por la presidencia del Módulo de Riego Pascola, pues la impugnación interpuesta ante el consejo administrativo de este organismo, tras negarle el registro de su planilla, simplemente no prosperó y no le quedó de otra más que aceptar su derrota en buenos términos, o al menos esa fue la impresión que dio a sus adversarios, quienes con la mano en la cintura, por ser planilla única, ganaron la presidencia de este organismo hidroagrícola. El presidente ahora es Juan Fernando Montoya Chinchillas.



El ganador. El que sí tuvo que pasar el proceso de elección fue Candelario Valdez Mendívil, quien resultó ganador de las elecciones para la tesorería realizadas en el Módulo de Riego Pascola al lograr un total de 432 votos, mientras que Jesús Gilberto Ruiz Gutiérrez logró 343 sufragios. Candelario sigue en el barco del que ni siquiera se bajó, pues apenas terminó su periodo como presidente del módulo cuando asumió la tesorería del mismo organismo. ¿Será el preferido de los agricultores de esta zona o habrá pocas opciones de líderes? Al tiempo…



En El Fuerte. En apariencia, no prosperaron las críticas que levantó la declaración “europea” por parte de la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, cuando llamó “bicicletero” al Pueblo Mágico. El exalcalde y actual dirigente del PAN, Víctor Sarmiento, la exhortó a retirar la expresión y el líder del PAS, Daniel Valdez “El Musa”, convocó a una bicicleteada para protestarle tal manifestación. Ninguno prosperó y la presidenta municipal dijo que había sido solamente una mala interpretación, apostándole a la calma con el tiempo. Vaya que Nubia se las baraja de todas todas, ante un Cabildo sumiso que nada hace para hacerse respetar. ¡Qué cosas!