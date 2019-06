La sorpresa. Varios mochitenses aún no salen de la sorpresa por los cambios que realizó el gobernador Quirino Ordaz en su gabinete. Después de tenerlo en la Secretaría de Desarrollo Social, el mandatario sinaloense mandó al mochitense Álvaro Ruelas Echave al Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (Isife), y al secretario particular, Ricardo Madrid Pérez, lo encumbró a la Sedeso. En los cafés, ayer no era otro el tema: no cabe duda que empezó el movimiento de fichas con miras a los cambios del 2021.



Felicitación. El que sorprendió también a los ahomenses fue el alcalde de Ahome, Billy Chapman. Se dijo tan contento con los cambios en el gabinete del gobernador Quirino Ordaz, que hasta hizo pública una felicitación al nuevo secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid. Dice que junto con él su gobierno habrá de incrementar el apoyo al municipio de Ahome, con el propósito de acelerar la erradicación de la pobreza y las condiciones de vida que lastiman sensiblemente su espíritu de progreso, su voluntad de superación y su conciencia social. ¿Le mandó decir algo al exalcalde de Ahome?



El berrinche. Por la mañana, tremendo coraje hizo el alcalde de Ahome, Billy Chapman, frente a las cámaras porque Cruz Roja no contrató personal nativo de Topolobampo en la base ubicada en este puerto. Dejó en claro que el apoyo que otorga el municipio a la benemérita institución para que esta base se mantenga abierta está condicionado a que las personas que laboran ahí sean habitantes de la misma comunidad, pero resulta que al delegar el tema al director de Salud Municipal, Francisco Espinoza Valverde, aclaró que no fue a capricho la contratación del personal, sino que se procuró que quien atendiera a la ciudadanía en caso de emergencia fuera personal capacitado, e incluso Cruz Roja tiene abierta la convocatoria para capacitación permanente a quien quiera sumarse a sus filas.



El premio. De un solo comentario, como si hubiera sido una flecha bien lanzada, el presidente de Canacintra Los Mochis, Eury Valle Ruiz, desinfló la nube en la que seguía el alcalde Billy Chapman tras recibir el premio El Pakal de Oro, en Ocosingo, Chiapas, pues no bastó con el interrogatorio que le hizo el regidor del Partido Sinaloense, Fernando Arce, en la pasada sesión de Cabildo, donde, por cierto, dijo que no lo vio en la lista de los premiados ni tampoco en las crónicas periodísticas de aquel estado de la República; ahora Eury Ruiz dijo que este tipo de reconocimientos tendrían valor si los entregara la ciudadanía. ¡Vaya vaya!



En el carro de Morena. En las redes sociales, como es su costumbre, el director del Instituto de la Juventud en el trienio de Arturo Duarte y ahora morenista Enrique Ruiz Valdez presume con letras grandes su toma de protesta como nuevo administrador del Centro de Seguridad Social del IMSS en Los Mochis, mejor conocido como la Asegurada. Vaya que su inquietud se ve reflejada en movimientos políticos que encabeza Morena y ahora con nuevo cargo en institución gubernamental. ¡Quién lo iba a decir!



“Enredados”. Abel Sarmiento, quien toma protesta mañana a las 17:00 horas en el Comité Municipal del Partido Revolucionario como presidente del organismo PRI.MX Ahome, aclara que estará a cargo de las redes sociales y de la promoción del partido, mas no al mando del PRI municipal. Eso sí que si se le sumaran más jóvenes como este, el partido empezaría una nueva era.