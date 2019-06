Lurio. Más que contento dice estar el presidente de Morena en Ahome, José Borunda Meléndez, quien espera ser un buen anfitrión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy que conozcan la agenda oficial esperan programar sus intervenciones, para que el mandatario mexicano conozca de primera mano los problemas que enfrenta Ahome, en primer lugar, la inminente inundación por colapso del drenaje y el asunto de la planta de agroquímicos que se pretende construir en la bahía de Topo, aunque saben que está ya enterado. Borunda dice que están motivando a morenistas de la ciudad y sindicaturas para que asistan al lugar del evento principal. Por motivación, pues, no por acarreo.



Reclamos. Duro y a la cabeza se fue el comisionado de la Asociación de Comerciantes Organizados de Los Mochis en el Proyecto Plan Maestro de Pluviales para Ahome, Héctor Hallal Zepeda, al llamar sordos y ciegos a la actual administración municipal ante los reclamos de la sociedad en el tema de las obras para evitar inundaciones. Dijo que desde las pasadas lluvias, los funcionarios y el alcalde Billy Chapman se dedicaron desacreditar a las pasadas administraciones, en vez de trabajar por grave problema que mantiene en la zozobra a la ciudadanía ahomense, porque al llover, se volverá a inundar.



Contento. Como si fuera triunfo propio, el expresidente municipal y actual dirigente del PAN en El Fuerte, Víctor Manuel Sarmiento Armenta, cantó la victoria de su partido en Tamaulipas y lo presumió en redes sociales, más que cualquier otra actividad o triunfo del blanquiazul en el alteño municipio. Y no es para menos, si con eso sienten que tienen algo de esperanza, también ese triunfo podría poner a trabajar a los partidos políticos que sienten seguro el triunfo.



Cátedra. Muy sorprendido se manifestó el alcalde de Ahome, Billy Chapman, al escuchar la exposición que hicieron tres jóvenes periodistas de Los Mochis sobre la obra literaria “Cuentos a la Memoria. Historias de Abundio Cruz” del periodista y escritor Felipe Guerrero Bojórquez, en el marco de los festejos del Día de la Libertad de Expresión. Y es que conocedor, como presume, de grandes obras literarias, posiblemente no esperaba una cátedra de Arlette Orduño, Eduardo Sánchez y Juan Carlos Pacheco. No menos sorprendido quedó el autor del libro, quien agradeció la oportunidad de mostrar su obra frente a toda la comunidad universitaria de la UAdeO y que el alcalde sí le aceptara la invitación al evento de periodistas.



Revuelo. Opiniones a favor y otras en contra, pero por lo pronto causó revuelo el tema del uniforme neutro dado a conocer para la Ciudad de México y avalada por el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. En sus redes sociales, el abogado mochitense Carlos Valle Saracho da a conocer una lista de casos por abuso sexual que lleva como abogado en estos momentos, por lo que expone que permitir que los niños puedan usar falda, abre un abanico de oportunidades para los pederastas, perversos y “mañosos”, porque actualmente el abuso sexual, que no es lo mismo que la violación, sino simple un tocamiento, incluso por accidente, acredita cárcel, mientras se investiga. Dice que es una política equivocada porque si bien hay libertad de creencia y de identidad sexual, esta medida está completamente fuera de orden, y más que la avale el titular de la SEP.



Más que orgullosa. Como pavorreal dicen que anda la directora de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte (ENEF), Maribel Vega Quintero, desde que los sinodales de la Ciudad de México otorgaron mención honorífica a tres de sus maestros al aplicar con excelencia el examen para maestría, con lo que, sin duda, dijo, se prepara a los mejores maestros para las aulas.