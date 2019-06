Todo listo. Todo está listo para recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador en Los Mochis. El coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, confirmó ayer que estaría llegando al aeropuerto de Los Mochis el domingo a las 13:15 horas y de ahí se dirigiría a la ciudad deportiva Aurelio Rodríguez Ituarte. Montes Salas es el representante del presidente en Sinaloa, pero los anfitriones serán los ahomenses y todavía no se sabe qué papel jugarán los morenistas de este municipio en el evento, pues ni siquiera forman parte del equipo del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, quien por cierto reconoció que aunque AMLO viene únicamente a tratar el tema de los programas y servicios sociales para los grupos más necesitados y vulnerables, él ya tiene un par de peticiones para el presidente, entre ellos el problema de drenaje de la ciudad y la conectividad carretera de Sinaloa con Chihuahua. ¿Cómo entregará la solicitud?



Concentrado. Muy atento y preocupado porque todo salga bien en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno dijo que los preparativos están a cargo de los 3 niveles de gobierno, pero en Ahome se trabaja por ser puntuales y dignos anfitriones para garantizar la seguridad del presidente y el éxito del evento. La duda es si López Obrador recuerda el desaire que Chapman le hizo la primera vez que visitó Los Mochis como presidente, cuando ni siquiera acudió para saludarlo, mucho menos se preocupó por ser anfitrión. Las cosas cambian.



El aval. Para el jefe del Departamento de Servicios Regionales en Sinaloa, José Manuel Osuna Lizárraga, el arribo de Álvaro Ruelas Echave al Isife representa un aval para el avance en la atención a la infraestructura educativa. Resaltó sin titubeos que es indudablemente una garantía de transparencia y claridad en la aplicación de los recursos que se destinan a mejorar el estado físico de todo el equipamiento escolar, además de su capacidad para abordar y solucionar problemas. Palabras más, palabras menos. El exalcalde no pierde la estima y el reconocimiento de propios y extraños tras los cambios hechos por el ejecutivo estatal. Ni hablar.



Cambios. No sólo en el ámbito estatal hay cambios. Ayer por órdenes del titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, se hicieron cambios en la oficina de Servicios Regionales en El Fuerte-Choix, donde Hernán Hernández Ayala sustituye a Bárbaro Ramos. Aunque en el evento protocolario sólo se expresaron felicitaciones, queda en entredicho que el cambio obedece al problemón que enfrentó recientemente Bárbaro Ramos en el Jardín de Niños Genaro Estrada, donde se destituyó a la directora del plantel a petición de los padres de familia y fue removida a las oficinas de la dependencia en ese municipio.



Deja mucho que desear. Varias quejas se han presentado en las ligas de softbol con respecto a la mala iluminación de los dos campos de beisbol de la Ciudad Deportiva Centenario. ¿Qué pasó si lo maneja el ex ligamayorista Luis Ignacio Chicote Ayala? Al parecer no hay para iluminar mejor esos campos, pero eso sí, anunciaron con bombos y platillos las lámparas del estacionamiento. Además, los dos campos siguen con los dog out sin terminar, solo se ve la obra sin terminar con los jugadores ahí. ¿Qué paso ahí? Por qué una persona tan experta en el beisbol como el Chicote no se da cuenta de la poca luz que hay en sus instalaciones deportivas como para actuar. ¡Ojo!, se puede actuar pronto, solo es cuestión de querer hacerlo.