Últimos detalles. El equipo de logística que se conformó para la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador ultima detalles para que todo salga bien este domingo en la Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez, a partir de la 13:30 horas. Al término de la reunión encabezada por el delegado de Programas Integrales de Desarrollo en Sinaloa, Jaime Montes, se reveló que el presidente estará acompañado de la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, por ser entrega de apoyos el asunto principal. También se habló de la seguridad del evento, aunque se aseguró que no se va a reprimir a nadie el acceso. ¿Será?



Sin expectativas. El que no se quedó con ella fue el dirigente del Comité Municipal del PAN, Ariel Aguilar Algándar. Dice que no hay muchas esperanzas de la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la mala relación que existe con el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, aunque el presidente municipal ahomense ahora sí haya expresado su beneplático por la visita. El líder del blanquiazul dice que no garantiza que se atenderá la problemática de la región, como los recursos que se requieren para los drenajes caídos. Y es que nadie olvida que en la anterior visita el alcalde dijo que era domingo como para sacrificar el día para ver al presidente. ¿Será que ya trabaja los domingos?



Se cocina. Los más ansiosos por la visita del presidente a Los Mochis son, sin duda, los agricultores, quienes seguramente exigirán una respuesta a tantas demandas que tienen. Aunque no han definido ninguna manifestación, los líderes agrícolas en la zona norte de la entidad no descartan un movimiento discreto que los haga llegar hasta el presidente a quien pretenden pedirle directamente una explicación por la falta de apoyos a la agricultura comercial de la que viven la gran parte de productores en la entidad. Por lo pronto, el movimiento todavía se cocina entre pláticas y sorbos de café de algunos productores que hasta el sombrero se quitan para pasar desapercibidos en los restaurantes de la ciudad.



Confusión. Gilberto Irazoqui Galaviz pretende llamar a los medios para exponer la confusión que existe entre los productores con relación al precio final de la tonelada de maíz, y es que asegura que derivado de los aranceles anunciados por el presidente del vecino país, Donald Trump, los analistas económicos dicen que el dólar pudiera dispararse y esto, aunque permita un mayor valor al grano, las industrias no lo pagarían, como tampoco lo hicieron en el 2012, cuando la situación se puso del mismo color. Por lo pronto, asegura que el firmar contratos, aunque asegura la comercialización, deja la incertidumbre de si al grano se le gana o se le pierde.



Cambios. En revolución parece estar el sector social con los movimientos de las mesas directivas en los módulos de riego en el Valle del Fuerte. Entre gritos y sombrerazos se llevaron a cabo las elecciones para elegir a los dirigentes en los módulos Pascola, Mavari, Cahuinahua, Santa Rosa y Taxtes. Sólo queda pendiente el Sevelbampo, donde está por definirse si queda planilla de única, ya que por las broncas internas, ni en este se puede llamar planilla de unidad. Para cerrar con broche de oro todo este movimiento, a mediados del próximo mes cambiará también de dirigencia la Red Mayor que actualmente preside Rafael Fernández Esquerra, pero aquí todavía no surgen aspirantes, o al menos, no han alzado su voz públicamente.



Chiquilladas de palacio. Dicen que regidores del Cabildo fortense le reprocharon a la alcaldesa Nubia Ramos que los funcionarios no respetan su jerarquía. La última vez le dieron con la puerta en la cara al regidor panista Javier Flores cuando intentaba realizar gestoría en palacio municipal. El ofendido reclamó que sus “subordinados” no le hacían caso, pero el síndico procurador le aclaró que los servidores no están bajo las órdenes de los regidores. La presidenta cerró el caso con un “yo lo arreglo”... y todos contentos.