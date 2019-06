De visita. Andrés Manuel López Obrador estuvo por primera vez en Los Mochis investido de presidente de México. Encabezó un encuentro ciudadano en el que entregó los apoyos de los Programas de Bienestar. Se congregaron más de 8 mil personas en la ciudad deportiva Aurelio Rodríguez, y AMLO les habló de diversos temas: campo, educación, salud, apoyos a adultos mayores, estudiantes y hasta de la planta de fertilizantes, pero los mochitenses se quedaron esperando el tema principal: los drenajes caídos. Nadie se acordó de la petición… el presidente municipal de Ahome, Billy Chapman, que habría dicho que se lo pediría, ni habló.



Pena ajena. Dicen que después de ver que su imagen estaba colgada como piñata en la “bienvenida” al presidente AMLO en la carretera Mochis-Topo, el presidente municipal Billy Chapman parecía que no quería exponerse al público que se congregaba en la ciudad deportiva. Aun cuando la manifestación seguía en el aeropuerto, él ya estaba en el evento que presidiría Andrés Manuel López Obrador, solito, tanto que de repente apareció en el presídium y ahí se quedó, en una silla como a cuatro personas del presidente. Ya en la comitiva de despedida no se vio que charlara. El gobernador Quirino Ordaz y Mario Zamora lo acapararon.



Agradecimiento. El que sí tuvo voz en el evento fue el gobernador Quirino Ordaz. No perdió la oportunidad para agradecer al presidente por los apoyos entregados a los sinaloenses de la zona norte. También reconoció el triunfo de México sobre la medida arancelaria que pretendía imponer el gobierno de Estados Unidos. Habló de querer ser socios y amigos, pero con dignidad y respeto. Palabras más, palabras, menos, le dijo que lo mejor de México y Sinaloa es su gente, que ha demostrado con hechos su compromiso por Sinaloa y que se valora mucho su apoyo a la infraestructura hidráulica, el deporte, la salud, el campo, la pesca... Eso sí, le expresó que son momentos clave para estar unidos y defender la soberanía, la unidad nacional por sobre todas las cosas, que no hay colores no hay partidos, sólo uno: México. Al final, le expresó que Sinaloa está con el presidente, unidos en el propósito de dignificar y engrandecer a México... y terminó con su frase: Puro Sinaloa.



Ni tan seguro ni tan popular… A la que se le iba un color y se le venía otro era la directora del Seguro Popular en Sinaloa, Rosa Elena Millán. En el evento de entrega de los apoyos de la Secretaría del Bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Seguro Popular no es ni tan seguro ni tan popular, por lo que las risas no se hicieron esperar. A cada palabra del tema, la funcionaria sólo se reía y aplaudía. Eso sí, dijo que crearán una institución médica que garantice la salud a todos los mexicanos.



Sorpresa. La que sorprendió pero porque no asistió al evento del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos. ¿Que no dicen que cuando ya se está en el poder no importan los colores de partidos? ¿O acaso no la invitarían? El que sí acudió a ver a su presidente, y muy contento, fue el alcalde de Choix, Omar Gill Santini, quien en su momento dijo que se la jugó con Morena pensando que AMLO sí podía ganar.