De gira. El secretario de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, parece que empezó a ganarle terreno al titular del Isife, Álvaro Ruelas Echave, y lo peor es que en su tierra y con su gente, toda vez que ayer estuvo muy contento en la secundaria de la colonia 12 de Octubre como portavoz del mismo gobernador, Quirino Ordaz Coppel. ¿Será que es el nuevo gallo? Eso está por verse.



Sorprendidos. Los que se pusieron de todos colores fueron los funcionarios que acompañaron al alcalde Billy Chapman al Lunes Cívico en Las Grullas Margen Derecha, quienes casi se van de espaldas cuando el presidente municipal anunció que en los próximo días le dará cuello a varios y no sólo a los de primer nivel, sino que agarrará parejo también con los de segundo y tercer nivel. Entre los mismos funcionarios se inició el cuchicheo de quiénes estarán en la lista. ¿Acaso el director de Comunicación Social, David Membrila, o los funcionarios que son señalados como proveedores de la comuna? ¿No importará que sean muy cercanos al presidente municipal? Mejor a esperar.



Se hace el sordo. El alcalde Billy Chapman se hizo el desentendido cuando los medios de comunicación le preguntaron este lunes sobre la indiferencia que existe entre él y el presidente Andrés Manuel López Obrador y que quedó en evidencia este domingo, cuando el presidente ni lo peló. Chapman sólo se limitó a decir que él no escuchó ni vio críticas en su contra, pero sí de otro gobernante y le echó la bolita al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, a quien, dijo, lo abuchearon al llegar al evento de la deportiva, mientras que con él los ciudadanos no tuvieron esa reacción negativa. Para no perder la costumbre de terminar las entrevistas sin responder a los reporteros lo que preguntan, expresó su frase: “ya es suficiente” y se retiró del evento que encabezó en la escuela primaria de Las Grullas Margen Derecha. Adiós a la esperanza de los mochitenses de que le hablaría de los drenajes caídos.



En Facebook. Orgulloso, el diputado local Gildardo Leyva, de El Fuerte, presume en sus redes sociales su participación en el magno evento que encabezó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Los Mochis, donde destaca la pasión beisbolera del mandatario : “la cuarta transformación tiene caja llena y un cuarto bat en la presidencia”. Lo curioso es que las fotos que acompañan el mensaje de Facebook no son de él con el presidente, sino con el boxeador Kochul Montiel y con el delegado Jaime Montes Salas. Y es que la comunicación entre el jefe del ejecutivo y algunos personajes de Morena han sufrido algunas intercepciones que hablan de desacuerdos. ¿Será por eso que el legislador optó por permanecer lejecitos? No le vaya a alcanzar el rebote y entonces sí, adiós aspiraciones. AMLO trae la espada desenvainada en su derecha y la guadaña en su izquierda.



A barrer el patio. Con toda seguridad, Nubia Ramos Carbajal, aunque no asistió al evento del presidente Andrés Manuel López Obrador, tendrá que meter el acelerador al fondo para limpiar el patio trasero ante la promesa de venir que hiciera el presidente Manuel López Obrador a El Fuerte en un plazo de tres meses. Y es que son muchas las protestas elevadas por fallas que no han sido resueltas, diversas obras inconclusas y otros casos que movieron a algunos habitantes del Pueblo Mágico a presentarse en la bienvenida al jefe del ejecutivo para externarle con pancartas su inconformidad. Y es que la sentencia de AMLO, nada de corrupción en México, ha puesto a temblar a varios funcionarios de todos los niveles de gobierno.