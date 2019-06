Falta de asesoría. Luego de la pena ajena que hizo pasar a todos los ahomenses el alcalde Billy Chapman, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador ni siquiera saludó en el presídium del evento en la ciudad deportiva el domingo y además lo vio colgado como piñata al llegar al aeropuerto de Los Mochis, nadie se explica cómo es que el presidente de los ahomenses se atreve a decir que él no recibió críticas, que no recibió desprecios, que a quien abuchearon en el evento fue el gobernador Quirino Ordaz. ¿No hay nadie de verdad que lo asesore? ¿Acaso el director de Comunicación Social no sabe que está ahí para cuidar la imagen del alcalde, para asesorarlo en lo que debe decir públicamente? De verdad que está para no creerse.



Escándalo. Después de que el Lunes Cívico, el alcalde Billy Chapman anunció cambios en su gabinete, se armó la buena entre los funcionarios del Ayuntamiento, tanto que se hablaba que desde muy temprano ayer martes el presidente municipal había reunido a todos los directores en su casa, no en Palacio Municipal. Pero mientras eso ocurría, Carlos Julio Fierro, director de Obras Públicas, otro funcionario de primer nivel (ya se fueron los más importantes: tesorero Jaime Beltrán y secretario Andrés Estrada) renunciaba “por cuestiones personales”.

Entre los cambios que faltan dicen que están la Unidad de Inversiones, Participación Ciudadana e Inspección y Normatividad. En los relevos figuran Felipe Lerma por Marco Vinicio Contreras Bringas; Jesús Antonio Contreras por Etanislao del Moral Meza y a Paúl Corona lo relevaría uno que viene de la Ciudad de México. Así cómo pues...



¿Coincidencia? De acuerdo al ahora exdirector de Obras y Servicios Públicas, Carlos Julio Fierro, la renuncia fue presentada desde hace 30 días y en ese entonces el alcalde Billy Chapman le solicitó un mes para dejar el puesto, pues había que arreglar algunos pendientes. A un día antes de cumplirse la fecha, Chapman anunció cambios en su gabinete. ¿Coincidencia? Algunos dicen que fue plan del mismo presidente municipal para hacer quedar mal a un funcionario al que confirió un puesto tan importante en su administración. Otros dicen que Carlos Julio no se iba a prestar a maniobras políticas que está viendo dentro de la administración, como bajar de puesto al mochitense Álvaro Ruelas.



Más cambios. O el alcalde no sabe dirigir, o no supo elegir a sus funcionarios, es la crítica generalizada entre empresarios de Los Mochis cuando suman ya ocho funcionarios que renuncian o son despedidos de la administración municipal de Billy Chapman, sin contar los 5 enroques hechos en apenas 7 meses de mandato. Lo que sí es cierto es que Chapman pasará a la historia como el presidente municipal con más ceses: Luis Felipe Villegas Castañeda-Japama; José Jaime Beltrán Armenta-Tesorería; Andrés Estrada Orozco - Secretaría; Antonio Salaices Monzón-Instituto de la Juventud; Gabriel Antonio Salazar Palma-Titular de la Unidad de Inversión; Wendy Rentería-Administradora de la Unidad Deportiva Mochis; Gladis Fabiola Santana Cota-Dirección de DIF, y ahora Carlos Julio Fierro-Obras Públicas. Ahí nomás…



Grilla en puerta. Los diputados del PRI estarán hoy en el Pueblo Mágico de El Fuerte bajo el argumento de exponer la idea que se cocina para aplicar algunas reformas a la Cons-titución Política del Estado, entre ellas, y que está más parchada que una lona de circo ejidal, la Ley Indígena. Según se ha dicho, vienen Gloria Himelda Félix Niebla, Sergio Jacobo Gutiérrez, Jesús Armando Ramírez Guzmán, Mónica López y Ana Cecilia Moreno, más el que se pegue de última hora. La reunión tendrá lugar en el sindicato de los electricistas poco antes del mediodía. No sé olvide que El Fuerte es el único bastión priista con vida en la región norte de Sinaloa.