Berrinche. Tremendo espectáculo protagonizó ayer el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, al hacer otro coraje frente a la prensa local. Y es que primero citó a rueda de prensa para dar a conocer cambios entre funcionarios de primer nivel de su administración. Y sí, presentó a Carlos Grandío en la Dirección de Obras Públicas y a Alfredo Padilla González como director de Comunicación Social, pero a la pregunta incómoda e insistente de un reportero sobre cuántos cambios más se habrían de presentar, Chapman se emberrinchó y se levantó para refugiarse en la oficina de Presidencia. O sea que le gustan las conferencias sólo para lo que va a dar a conocer él.



Ni toma de protesta. El asunto no terminó ahí, resulta que con el berrinche y confusión, al presidente municipal Billy Chapman se le olvidó tomar protesta a los nuevos funcionarios. Para lo que cumplen los que protestan, dijeron algunos. Si ya van ocho que han rendido protesta y se van o los botan. Tanto le duró el coraje que tampoco hizo el protocolo en la oficina de Presidencia tras las preguntas incómodas de la prensa, a pesar de que tanto Alfredo Padilla como Carlos Grandío lo siguieron.



No cumplió expectativas. La desilusión fue para muchos, contando entre ellos al regidor del PAS, Fernando Arce, quien recalcó que las expectativas de la rueda de prensa que tanto anunció el alcalde eran muy altas. Y es que el alcalde se comprometió a poner sobre la mesa elementos que confirmarían malos manejos de los recursos públicos de las pasadas administraciones y no lo hizo, también dijo que se harían muchos cambios entre funcionarios de primer nivel y sólo presentó a dos: uno tras la renuncia de Carlos Julio Fierro en Obras Públicas, a quien sustituye Carlos Grandío, y la otra, que ni siquiera se especificó como renuncia o despido, de David Membrila, de quien los regidores solicitaron una investigación y hasta el momento no hay resultados. El alcalde no justificó su salida, pero ya puso en su lugar a Alfredo Padilla, quien tenía la conducción del noticiero vespertino de Radio Ahome.



Se quedan en el intento. La intentona de aumento salarial de los regidores ahomenses no se concretó. Y es que al parecer quisieron hacerlo por lo oscurito, según revelaron regidores de oposición que no son invitados a las reuniones privadas entre los representantes de la comuna que son mayoría en el poder. Por su parte, el regidor del PAS, Fernando Arce, luego de criticar el berrinche del alcalde en la rueda de prensa de ayer, también criticó a sus compañeros regidores y aclaró que al menos él no fue quien planteó el aumento salarial y tampoco participa en esas reuniones de regidores del PT y Morena. Incluso hizo un recuento de las percepciones que tienen los regidores: 38 mil pesos mensuales, más un apoyo de 8 mil pesos mensuales para gasolina, así como un beneficio en papel de más de 5 mil pesos para descuentos en Japama y otras obligaciones ciudadanas, además de 60 despensas mensuales para ser repartidas entre los ahomenses. ¿Todavía quieren más?



Inician la chamba. Muy activos se les ha visto a un grupo de jóvenes priistas en El Fuerte, quienes levantan el oído cada vez que se menciona el 2021 y levantan la mano para ser tomados en cuenta, entre ellos Leonel Vea, actual secretario del Ayuntamiento de El Fuerte; Luis Alberto Lugo, quien figura como síndico procurador; Bismark Orduño, presidente de la Asociación Ganadera, y Francisco Guerrero Domínguez, actual titular del área de acceso a la información pública. Si bien no se les conoce gran carrera política en el alteño municipio, se dejan ver cada fin de semana que el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, visita el Pueblo Mágico, pues más de un grupo priista comenzó a ponerles piedras en el camino y a esperar cualquier error para quitarlos en la carrera hacia el año electoral. ¿Y la sangre nueva para cuándo?



Luchita. En Ahome no cantan mal las rancheras. Varios ya andan haciendo su trabajito. Dicen que Deysi Judith Ayala “la soltaron” para la alcaldía de Ahome y se la anda creyendo. En el evento de Andrés Manuel López Obrador hasta se tomó la foto con sus operadores y la subió a las redes sociales. Ya hasta le pusieron logo de campaña.