Puras promesas. Por enésima ocasión, los precaristas estuvieron presentes ayer en la sesión de Cabildo, donde exigieron una vez más ser escuchados por la autoridad municipal. Primero les quitaron las sillas, a fin de que a este acto tan importante no acudiera gente externa, pues al parecer incomodan a algunos; ahora, parece que sólo hacen acto de presencia para que todos sepan que no se han rendido; pero para el regidor Raymundo Simons no pasaron desapercibidos, o así lo dio a entender al opinar, nuevamente, que es necesario crear una comisión especial para que atienda el tema de la vivienda, propuesta que ya parece promesa de campaña porque lo menciona en cada manifestación de los precaristas, pero nomás la idea no aterriza.



Sin temas de interés. En la misma sesión ordinaria de Cabildo de ayer se tocaron varios temas, pero no se mencionaron los cambios en la administración municipal ni la investigación que se inició a algunos funcionarios por ser proveedores de la comuna. ¿Acaso no es tema de interés de los regidores? Lo que sí es un hecho es que construirán la Oficina de Apoyo a Búsqueda de Personas Desaparecidas. A ver si no hay pleito cuando se quiera elegir al titular.



Se quedan mudos. Calladitos se quedaron los regidores ahomenses ayer en sesión de Cabildo. Ninguno dijo nada. La ciudadanía, sobre todo los conocedores del ambiente político y empresarios, esperaban más cambios en la administración municipal. Sin embargo, el ambiente de incertidumbre sigue entre los funcionarios. Dicen que muchos andan nerviosos y trabajando a marchas forzadas, o al menos aquellos que quieren permanecer en sus puestos, pues lo único que quedó claro es que aún no se han dado todos los relevos. Además de que se menciona en los despidos a Marco Vinicio Contreras, de Inspección y Normatividad; dicen que podría salir la directora de Educación, Rosario Cañedo... y todo por ser gente cercana a Jaime Montes, el responsable del programa del domingo, en el que no se incluyó al alcalde Billy Chapman para hablar ni el presidente lo saludó. ¿Será?



Tranquilita. La más tranquila, según la percepción de algunos, es la directora de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, Solángel Sedano Fierro, quien fue fuertemente criticada por algunos empresarios, entre ellos el representante de Canacintra, Eury Valle, quien asegura que es la dependencia donde se registra un mayor número de quejas, donde existen construcciones por toda la ciudad sin permiso, proyectos incompletos y pareciera que no existe una autoridad que regule todo eso...



¿Qué esconden? Como si la Auditoría Superior del Estado escondiera algún secreto al Ayuntamiento de Ahome, la directora de Profesionalización y Mejora Continua de esta dependencia, Rosario Leticia Castro Castro, evitó, de todas formas posibles, dar entrevistas a los representantes de los medios de comunicación ayer durante el taller de vinculación de transparencia en la contabilidad gubernamental y taller de cierre contable y presupuestal en el que participaron funcionarios municipales. Ni siquiera dejó que se tomaran fotos, pues.



Luismi no convence. Parece que Luis Miguel Torres no ha logrado llenar la pupila de la alcaldesa Nubia Ramos para que se encargue del liderazgo en el Comité Municipal del PRI. Torres, a quien pretendieron ubicar como un superfuncionario en la administración, dicen que ya se salió de las cuerdas y ahora se piensa en un dirigente priista que cuente con aceptación popular. El exoficial mayor se creó una imagen de divo, según el pensar de algunos fortenses, pues en los eventos de la presidenta se dedica a ver el celular y dar órdenes a sus asistentes. Nubia Ramos no pasó desapercibido el detalle y es posible que Luismi le diga adiós a sus aspiraciones de la presidencia del tricolor. Y vaya que hace falta ahí un hombre o una mujer con arrastre. Como que el horno no está para bollos en el PRI.