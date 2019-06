Registros. Amplios sectores del Partido Acción Nacional refrendaron ayer, no sólo su compromiso con el partido, sino también con el exalcalde de Choix, Juan Carlos Estrada, quien se registró ayer para contender por la presidencia estatal del blanquiazul. Otro panista que se registró fue Adolfo Rojo, pero llegó acompañado de menos gente, pues hay quienes aseguran que él es uno de los que tiene en crisis al blanquiazul en Sinaloa, como si eso no fuera un diagnóstico de este partido en el nivel nacional y tuvieran que culpar a alguno de esta zona del país.



A regañadientes. Agarraditos de la mano de sus papis, unos no muy contentos, llegaron los hijos de expresidentes municipales de Ahome, exregidores y de algunos exlíderes priistas a las oficinas del Revolucionario Institucional para refrendar su militancia e inscripción al partido, donde, no está por de más decirlo que plasman su firma por obligación, más que por convicción, pero lo hacen. Con esto y algunos altibajos avanza el proceso de enlistamiento en el PRI de Ahome, ven un trabajo positivo con las bases pero eso aún le deja un trabajo complicada para la nueva presidenta, Dulce Ruiz Castro.



Otra baja. Uno a uno el equipo de Billy Chapman siguen abandonando el barco. Ya sea por renuncias voluntarias o por despidos, algunos injustificados. A las recientes salidas de David Membrila de la dirección de Comunicación y Carlos Julio Fierro de la dirección de Obras Públicas, se suma el despido de Osiris Juárez Castillo, quien fungió hasta esta quincena como directora administrativa de Comun. La ahora exfuncionaria había sido designada en ese puesto por José Carlos Grandío, quien era titular de esta dependencia, pero desde el pasado miércoles sustituye a Carlos Julio Fierro. Muy discreto, posiblemente para conservar su trabajo, prefirió reservar su derecho de confirmar el despido que más adelante se hiciera público.



Escándalo tras escándalo. Un día sí y otro también. La actual administración municipal que encabeza Billy Chapman sigue siendo protagonista, principalmente en redes sociales y con frecuencia de escándalos. En la pasada rueda de prensa del alcalde, celebrada ya casi ocho días, Chapman había prometido con bombo y platillo que daría a conocer los resultados de investigaciones sobre presuntos actos de corrupción de gobiernos anteriores, pero en un arrebato dio por terminado el cuestionario de la prensa y ni en su escritorio se pudieron ver carpetas sobre tales resultados, y al estilo Trump, se retiró de la rueda de prensa con esos datos en el bolsillo de su pantalón. ¿Será que los resultados de dichas investigaciones no son de la magnitud de lo que esperaba?



¿Qué les pasó? Arrancada de caballo y parada de burro parece haber tenido la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) que en Sinaloa dirige Armando Heráldez Machado, el exdirigente del Stase que fue expulsado de este sindicato de burócratas del estado, pues desde que vino el líder nacional Pedro Haces Barba no se sabe qué hace dicha organización de tinte morenista. El anuncio de la Catem fue espectacular, como el supuesto fin de la CTM en Los Mochis y hasta se mencionaron como “padrinos” a los exgobernadores del sector obrero, Juan Millán y Jesús Aguilar Padilla, pero hasta las expectativas de que habría un gran sindicato de trabajadores de la construcción, que sería dirigido por Francisco Armenta Mendívil, exdirector de gobierno en el inicio del gobierno millanista y oriundo del ejido El Macapule, se vino abajo.