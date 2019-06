Pura imagen. De puro parapeto se instaló hace dos meses a la agente Rosario Dignora Valdez López en el área de Equidad y Género de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahome, pues sin motivo aparente fue destituida ayer de su cargo de manera verbal, cuando sus superiores le indicaron que deberá presentarse hoy en la noche en el área operativa. De nada le sirvió tomar el micrófono el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, para denunciar la desigualdad que existe en la corporación municipal, pues primero las autoridades la mandaron arrestar, posteriormente la mantuvieron lejos de cualquier evento relacionado con la defensa de los derechos de las mujeres y después, para calmar los ánimos, la ascendieron a un puesto ficticio que, en cuanto se calmó la demanda de justicia, vuelve a desaparecer. ¿De quién sería la orden? ¿Será que con la convocatoria de ascensos alguien teme que la agente le gane el lugar? Está por verse.



En stand by. El que tiene en stand by a sus funcionarios es el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno. Desde la semana pasada anunció que los cambios en su administración seguirían, de modo de dejar en su equipo a quienes realmente se ponen la camiseta con él para trabajar con los mismos objetivos. El asunto es que todavía falta un cambio entre funcionarios de primer nivel, pero dicen que lo más seguro es que sea Rosario Cañedo, de la Dirección de Educación, porque el otro que se había mencionado, el director de Inspección y Normatividad, Marco Vinicio Contreras Bringas, tiene unas cartitas bajo el brazo para seguir en el gabinete.



El más nervioso. Si de trabajo se tratara, los que saben dicen que además de Rosario Cañedo Olguín, otro que está en la cuerda floja es el titular del Instituto Municipal de la Juventud, José Alberto Barrera Gamboa, pues aseguran que tiene a todo su equipo de colaboradores en contra, o sea, que si quiere hacer algo de trabajo lo tiene que hacer él solo porque pocos en la oficina le hablan. Incluso, entre ellos mismos dicen que con una auditoría interna sería muy fácil encontrar a dónde se van los recursos que les llegan, porque de los programas, no ha implementado ninguno. Incluso les dice que su trabajo no es proponer. Míralo. ¿Entonces qué hace con los recursos destinados a esa dirección? Que los jóvenes a los que debía beneficiar averigüen.



Malos perdedores. Aun cuando el magistrado instructor de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa ordenó al Instituto Municipal del Deporte de Ahome (IMDA) que regrese la administración del Estadio Municipal del Futbol Juan Navarro Escoto al Comité Municipal de Futbol, el administrador del IMDA, Luis Enrique Bonilla Ruiz, se negó a recibir el documento. Pero no contaban con que los directivos del comité deportivo acudirían al estadio Navarro Escoto acompañados del notario público 181, Alfonso Guillermo Guerra Miguel, quien los haría entrar en razón; pero son tan malos perdedores que el administrador, para no firmar, dijo que no tenía autoridad legal para recibir ningún documento, y el director, Felipe Juárez, no se encontraba en ese momento. A ver qué sigue.



Espaldarazo. Tal parece que a Leonel Vea Gámez, actual secretario del Ayuntamiento de El Fuerte, ya le dieron luz verde para trabajar en su proyecto político. Empezó a promover su imagen, nada más y nada menos que con el apoyo de la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal. ¿Será? Para empezar, funge como representante de la autoridad municipal en eventos de suma importancia, tales como el recibimiento al titular de la Secretaría de Turismo en México, además de eventos deportivos al que también acude la alcaldesa y el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés.