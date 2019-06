Incomodidad. Lo que parecía una alegre visita del gobernador Quirino Ordaz Coppel al municipio de El Fuerte se convirtió en un momento incómodo para el mandatario estatal y todo, según dicen, porque la alcaldesa Nubia Ramos había programado un pomposo acto inaugural, aunque en la agenda oficial sólo decía supervisión. Los locatarios habían acordado impedir que se cortaran listones. Incluso dicen los que presenciaron el evento que el gobernador no se había bajado del vehículo a su llegada al mercado municipal de El Fuerte, cuando lo abordaron los locatarios Alejandro Meneses y Sandra Flores para pedirle que no inaugurara el mercado municipal, pero el mandatario les aclaró que iba a realizar una supervisión y no una inauguración. Eso sí, el gobernador dijo que no habría inauguraciones de obras inconclusas... Con astucia, pa’ pronto la alcaldesa le pidió 7 millones de pesos para terminar la obra. ¿De quién sería el del error?



Regaño. Con el deseo de dar la cobertura a un evento del gobernador Quirino Ordaz Coppel, los reporteros que acudieron a El Fuerte no corrieron con mucha suerte en esta ocasión, pues fueron llamados a despejar el área en el sitio que se eligió para el evento. “A los medios de comunicación, que se hagan a un lado, hombre… quiero ver a la gente de frente. Así me gusta, mirarlos a los ojos (a los asistentes) y ustedes no me dejan. Al cabo ya tomaron muchas fotos… a poco no… ¿están de acuerdo, sí o no?”. Nomás faltó que votaran al estilo AMLO.



Los pretensos. Y como siempre, para gritar en silencio que tienen acelerado el corazón, uno que otro pretenso se hizo presente en el evento de supervisión del mercado municipal de El Fuerte para tomarse la selfie con el gobernador y pelar los dientes a propios y extraños en busca de la simpatía popular. El secretario del Ayuntamiento, Leonel Vea Gámez; el oficial mayor, Favián Cota Verdugo; la directora de la ENEF, Maribel Vega Quintero, y hasta la regidora Célida Vega Castro, no paraban por tiernas sonrisas. El único que mostró mesura y diligencia fue el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, pues ser originario del municipio de El Fuerte también lo coloca como un discreto aspirante a suceder a la actual alcaldesa, aunque algunos dicen que su vista está ya más arriba.



Pura simulación. Que nunca existió el área de Coordinación de Equidad de Género de Seguridad Pública de Ahome y que sólo le dieron un gafete donde se indicaba dicho puesto, dejó claro ayer la policía municipal Dignora Valdez López luego de que fuera destituida de su cargo y removida al área operativa. La noticia causó revuelo entre movimientos defensores de la igualdad de género, así como defensores de los Derechos Humanos, feministas reconocidas a nivel estado y asociaciones civiles estatales; incluso le propusieron a la policía encabezar una marcha para defender lo que se había logrado desde que tomó el micrófono en el acto oficial del Día de la Mujer para defender sus derechos en la corporación. El movimiento parecía frenarse por las declaraciones del director de Seguridad Pública, Francisco Ponce, quien dijo que el cambio se debió a la necesidad de elementos en la ciudad, pero más tarde encendió nuevamente la mecha cuando el mismo mando policiaco dijo que también son cambios que se dan de forma natural dentro de las corporaciones policiales, cuando el puesto no tenía ni dos meses de vigencia. ¿A quién quieren engañar?



Un calmante. Como para calmar los ánimos entre los productores del norte del estado, el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández, anunció que hay un importante avance en la contratación de la cosecha de maíz de esta temporada. Aceptable, dijo, al lograr acomodar más de 5 millones de toneladas. No les quedó de otra cuando los productores han tomado dos días seguido la caseta de cobro de Cuatro Caminos para que volteen a verlos.