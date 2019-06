Compromiso. Tremendo compromiso el que asumió ayer el titular del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (Isife), Álvaro Ruelas Echave, en el ejido Goritos Viejo. Le tocó atender por órdenes del gobernador Quirino Ordaz a las maestras y padres de familia del kínder de esta comunidad que desde hace nueve meses no tiene techo. Para empezar, aclaró que no puede disponer de recursos ni estatales ni federales, puesto que el plantel educativo pertenece al sistema de Conafe y ese es un programa netamente federal, pero rápidamente tomó su celular y buscó entre los contactos de sus amigos un patrocinio anónimo para que le hicieran una techumbre provisional al aula que no tiene techo, mientras logra hacer las gestiones ante Conafe, lo que dijo que sería cuestión de un par de semanas. Está difícil la tirada, pero ya se aventó, las esperanzas de los habitantes de Goritos quedan puestas en él.



No le quita el sueño. Álvaro Ruelas Echave llegó como autoridad al municipio de Ahome, atendiendo de manera personal la solicitud de los habitantes de Goritos Viejo, donde la falta de techo en el kínder es solo uno de tantos problemas que padecen. Fue recibido con los brazos abiertos y al finalizar hasta un aplauso se llevó de los habitantes del lugar, quienes sintieron el respaldo de Gobierno del Estado. Con esto demostró su capacidad de gestoría, de la cual sigue dudando el presidente municipal de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, quien hace unos días volvió a poner en tela de duda el trabajo que Ruelas realizó al frente de la Secretaría de Desarrollo Social al decir que ahora sí, con el nuevo funcionario, tendría oportunidad de hacer gestiones oportunas. Eso está por verse.



Los dejan plantados. En la misma comunidad de Goritos Viejo, perteneciente a la sindicatura de El Guayabo, a los habitantes casi les salen raíces bajo el único árbol que da sombra junto a la escuela del ejido. Y es que ya son más de tres veces que las autoridades de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) se comprometen a reunirse con ellos para buscar una solución a la falta de agua y nomás no llegan. Hartos de que solo reciben el servicio por un ratito en la madrugada, advirtieron hacer presión con la toma de la carretera que comunica a esta y otras comunidades con la cabecera de la sindicatura, por lo pronto se propusieron a no pagar el recibo que puntualmente llega con una cuota fija mensual con la esperanza de que el gerente de Japama, Guillermo Blake, o el alcalde Billy Chapman los atienda.



La vuelve a hacer. Como si no hubiera aprendido nada de la última experiencia, una vez más el alcalde de Ahome, Billy Chapman, hace referencia al sobrepeso de las personas en público. El viernes acudió a la colonia Las Malvinas para hacer entrega de un tramo de pavimentación de calles y, como es costumbre, pasó el micrófono entre los asistentes para que todos expusieran sus inquietudes y necesidades. Ahí, una joven mujer expresó su deseo de formar parte de la Policía Municipal de Ahome y hasta señaló que para ello había estudiado la licenciatura en derecho; luego de pensarla un momento, el alcalde no atinó otra cosa más que decirle que para eso le hacía falta hacer mucho ejercicio, lo que provocó la carcajada de los presentes y el nerviosismo de la oradora. ¡A no agarrar el rollo el alcalde!



La calle del recuerdo. Como si una extraña maldición pesara sobre ella, la calle Ángel Flores de El Fuerte sigue dando de que hablar. Hace más de un año que se hizo la intentona de adoquinarla y todo quedó en un arranque de caballo y parada de burro. En cierta ocasión que vino el gobernador Quirino Ordaz Coppel una mujer le preguntó a Quirino Ordaz y a la alcaldesa Nubia Ramos el porqué de la tardanza. Muchos dicen que se dio la orden de mantener suspendidos los trabajos hasta ver los resultados en las elecciones pasadas. En la reciente visita del mandatario estatal, empleados del Ayuntamiento madrugaron para dejar la rúa limpiecita, con intenciones de que Ordaz Coppel la inaugurara. Pero se dio marcha atrás por lo sucedido con los locatarios del mercado y la advertencia de que no inauguraría obras inconclusas. Qué cosas.