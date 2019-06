Cambios pendientes. En las oficinas del Ayuntamiento de Ahome sigue el nerviosismo latente, pues la guillotina del presidente municipal Billy Chapman sigue afilada y aun cuando todo parece haber terminado, a nadie se le olvida que anunció un último cambio entre sus funcionarios de primer nivel. El más tembloroso dicen que es Etanislao del Moral, director de Participación Ciudadana, ya que algunos aseguran que es el que sigue en la lista de despedidos. Sin embargo, tiene la esperanza de que la siguiente sea Rosario Cañedo Olguín, directora de Educación, quien ha sido señalada en constantes ocasiones por sus mismos compañeros por no hacer casi nada. Habrá que esperar.



¿Dónde se esconde? El que está desaparecido es el director del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), Víctor Manuel Carrazco García, pues a todos se les hace raro que primero no se perdía ningún evento del alcalde Billy Chapman, y ahora sólo se deja ver en los lunes cívicos que la administración realiza en las escuelas. Los conflictivos aseguran que al fin lo pusieron a trabajar, pero los celosos dicen que está dejando de ser el favorito del alcalde y ahora esperan ver hacia él la misma exigencia que, según ellos, hace el presidente municipal a sus funcionarios.



Sin ideal político. La que camina sola por los pasillos, como ausente, sin ideas ni convicción, es la regidora del PRI Génesis Paola Pineda, quien actualmente representa a la red de Jóvenes por México de este partido en Ahome; porque las indicaciones que recibe todavía de su papá, el priista Luis Alfonso Pineda, y de sus superiores en el partido, no concuerdan con la mentalidad millennials de los jóvenes que ahora forman parte del tricolor, más por herencia que por convicción, pues al parecer tienen otra idea de partido político. Prueba de ello es que en las últimas tomas de protestas juveniles, incluso la municipal donde tomó protesta Dulce Ruiz y el desconocido César Gerardo, el ausentismo juvenil fue muy evidente.



Dudas y decepción. En el recorrido que realizó Faustino Hernández como presidente de la Liga de Comunidades Agrarias por los comités campesinos del norte del estado, dejó más dudas y decepción en el sector campesino, toda vez que después de tanto discurso, no logró aclarar nada en relación con los cambios de estos organismos, los cuales están vencidos y urge una renovación de sus dirigentes para darle nuevos aires a la lucha campesina. Por lo pronto, aquellos que aún forman parte del PRI y saben lo que es sudar la gota gorda en defensa de los productores agrícolas y líderes ejidales, ya levantan la mano y alzan la voz para ser tomados en cuenta; en pocas palabras, ya esperan la convocatoria, pues.



No le quita el sueño. Al dirigente de la Asociación Ganadera local del municipio de El Fuerte, Bismarck Orduño Camargo, no le preocupa en lo más mínimo el hecho de que se origine otro organismo paralelo, pero con puros ganaderos “pobres”. Más que nacer para apoyar a miembros que supuestamente nunca han recibido apoyos, la recién creada asociación, con el exalcalde Miguel Ceceña Ruelas a la cabeza, solo provocará divisionismo, según exponen los mismos productores. Orduño Camargo asegura que los programas que pretende crear el gobierno de la cuarta transformación, forzosamente tendrán que llegar a todos los productores y no a unos cuantos. “En nuestra legítima asociación también habemos ganaderos pobres”, es la frase condenatoria de quien manifiesta su certeza de que la nueva creación de este y otros organismos que igual nacerán, son únicamente movimientos políticos. Ciertamente, ya se ha intentado derrumbar a la asociación con otras agrupaciones, sin éxito alguno. ¡Al tiempo, pues!