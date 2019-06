Protesta. Tamaño lío mantienen las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa con los habitantes de El Carrizo. Resulta que hicieron manifestación ayer porque no les dejan construir en los terrenos de la Escuela de Agricultura un canal de desagüe. Los pobladores de la Villa Gustavo Díaz Ordaz ven el beneficio del poblado, pero la UAS ve la de sus alumnos…

Por un lado, Aristeo Verdugo, presidente del comisariado del ejido Josefa Ortiz de Domínguez, dice que esta acción se vieron obligados a emprenderla por la cerrazón de la vicerrectoría de la UAS para que se ejecute esta obra, pero por el otro, Toribio Ordóñez Lagarde, vicerrector de la Unidad Regional Zona Norte de la UAS, deja en claro que no es posible que el trazo del canal de desagüe cruce por terrenos de la institución por el mayor riesgo que esto conlleva de sufrir inundaciones en el plantel, que está en una parte baja. La propuesta es que se replantee y cruce por terrenos colindantes a la institución, pero, por lo pronto, los carricenses dicen que no se levantarán del plantón hasta que les resuelvan… Ya se verá hoy…



El mejor alumno. El que le aprendió muy bien a su jefe político fue el director de Inspección y Normatividad del Municipio de Ahome, Marco Vinicio Contreras Bringas, a quien se le había preguntado en diversas ocasiones sobre el reglamento para la colocación de publicidad en la vía pública, pero siempre había dicho que todo estaba bajo control. Fue a partir de una denuncia pública por la permanencia de pendones de eventos artísticos ya realizados cuando el funcionario dijo que el municipio solicitará a los organizadores que retiren la publicidad lo antes posible; además, reconoció que aunque el reglamento solicita al organizador de los eventos el retiro de la publicidad, hasta el día de hoy esto no se había realizado, puesto que el municipio había actuado “de buena voluntad”. El funcionario fue más allá al reconocer que no toda la culpa es de los organizadores de eventos, pues dijo que la situación se había manejado de manera económica, es decir, se les daba oportunidad para que coloquen la publicidad con más tiempo y así obtengan más beneficio pero… ¿quién se beneficia con eso?



Confusión. En El Fuerte todo fue confusión ayer al amanecer. Después que se agendó como actividad principal de la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal a las 6:00 de la mañana su procesión a la ribera del río Fuerte para bañar al San Juan y pedirle mucha agua para mitigar la sequía que ya golpea duro a las comunidades rurales, danzantes, músicos tribales, uno que otro curioso y representantes de los medios de comunicación esperaban a la presidenta municipal, y nada.

Alrededor de las 8:00 llegó para presidir el depósito de ofrenda floral al fundador y capitán español Francisco de Ibarra. Total que pasadas las diez se emprendió la marcha con los rayos del sol y muchos de los funcionarios que no trabajan o que obligaron a ir, criticaban la informalidad de la patrona, quien no se sabe si era otra manda o le gustan esas tradiciones de hasta cargar al santo. ¡Ah!, incluso se tuvo que cambiar tacones por calzado bajito. ¡Qué cosas!



¿Dónde andará? Y de los trabajadores que iban en la procesión, dicen que algunos decían “¿cómo no se traen al director de Acción Social para que también camine al río con este solazo?”. Y en verdad que muchos se preguntan sobre el paradero del titular de esa dependencia municipal en El Fuerte, Román Alfredo Padilla Balderrama, quien tuvo a su cargo el marco musical de la campaña de la actual presidenta y que ahora brilla por su ausencia sin molestarse en atender los asuntos inherentes, que son muchos. Nadie da explicación y mucho menos se le obliga a cumplir con la función pública encomendada. ¿Y los regidores? Parece que no tienen interés para corregir esas irregularidades, o ¿esperan que el caso se lleve al Congreso del Estado?