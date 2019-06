Mano alzada. No les dio por el lado, pero tampoco decepcionó ayer el líder estatal del PRI, Jesús Valdés, en la reunión con militantes en Ahome. Pidió que no dejen que los actuales gobernantes hagan mal su trabajo para que no se acaben al municipio, “pues en el 2021 no queremos un municipio en pésimas condiciones”. Al escuchar el mensaje, los priistas lo aplaudieron a más no poder. Eso sí, dijo que por lo pronto no quiere la gubernatura, sólo sacar adelante a sus candidatos. Incluso Chuy Valdés les pidió levantar la mano a quien quisiera un puesto y luego de ver la cantidad, les soltó a rajatabla: pues a ponerse a trabajar. ¡Vaya sorpresa!



Protestan a ciegas. Trabajadores de la UAS en la zona norte de la entidad exigen al Congreso del Estado ser tomados en cuenta para las reformas a la Ley Orgánica que pretende hacerse a institución. Lo curioso es que ni Alberto Ortega Campos, Luis García Valenzuela, Pedro Cázarez Aboyte o Teodoro Lugo Tapia conocen todavía las modificaciones que se están proponiendo y ya se pronunciaron en contra. Lo único que saben, o al menos así lo dejaron ayer en rueda de prensa, donde supuestamente representan a toda la comunidad universitaria, es que detrás de las propuestas están un grupo de universitarios jubilados entre los que pudiera incluirse al senador Rubén Rocha Moya. ¿Será?



Se repite la historia. En la defensa por la autonomía de la UAS, los inconformes con las reformas a la Ley Orgánica dijeron que hacer estos cambios sin consultarlo con la comunidad universitaria es hacerlo a sus espaldas y temen que con ello se violenten sus derechos laborales. Más de uno en el lugar se preguntó si esta acción no es otra estrategia similar a la que se hizo hace algunos meses en la UAIS, pues entre los personajes se repiten los nombres de Alberto Ortega Campos, quien emprendió lucha contra la institución intercultural por supuesto despido injustificado, pero perdió; Pedro Cázarez Aboyte, quien formó parte de la huelga de hambre en contra de la misma institución, y Luis García Valenzuela, que asesoró en todo momento a los contrarios de la rectora Guadalupe Ibarra Ceceña y que ahora se pronuncia contra los cambios de la casa rosalina, donde ha trabajado ya varios años. ¿Qué buscan, pues?



Mujeres sin defensa. En Ahome no sólo se ha criticado a la autoridad por menospreciar a la mujer o agredirla, tal como se ha exhibido en varias ocasiones en redes sociales al mismo alcalde Billy Chapman. Ahora también se dejó por un lado la campaña nacional del Día Naranja que se realiza el día 25 de cada mes en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta estrategia activista se había desarrollado desde hace varios años en Ahome y todo Sinaloa, pero ahora la directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Ahome, Clarissa Ruiz Valdez, ni siquiera se acordó y simplemente en este municipio quedó en el olvido.



El mercado tricolor. Con los colores de la bandera de México se decoró el Mercado 030 con el movimiento para las elecciones de la nueva mesa directiva de los locatarios. Uno que otro bromista dijo que los colores son por el PRI, pero sólo quedó entre bromas. Y es que las planillas son Verde, Blanco y Rojo, encabezadas por Maricela Juárez Elizalde, Eva Segundo Sánchez y Miguel Ángel Oceguera Montero, respectivamente. La contienda estará pesada, dicen, además de que temen a la reacción de las autoridades municipales cuando vean los colores de las planillas, pues ninguno representa a los colores que distinguen a los partidos que llevaron al poder a la nueva administración municipal, ninguno se identifica con ellos, pues.