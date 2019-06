Debajo de la manga. Quienes lo conocen en Ahome aseguran que Luis Ángel, exsecretario técnico de la Secretaría de Turismo en el sexenio pasado, se sacó debajo de la manga eso de que son “órdenes superiores” el hecho de cometer irregularidades en el manejo de los recursos económicos, como se lo reveló al exsecretario de la dependencia Rafael Lizárraga Favela, quien lo declaró en la audiencia del juicio que se le sigue al primero por el desvío de más de 8 millones de pesos. No son pocos los que sacan la conjetura de que con esa confesión Luis Ángel quiso sorprender a Lizárraga Favela para que no actuara en su contra. Lo que sí es que las revelaciones que se están haciendo en el juicio provocaron un escándalo entre los ahomenses que ya sabían cómo se las gastaba Luis Ángel que como antecedente a los cargos que ostentó en el Gobierno del Estado se vio envuelto en problemas legales con la Comisión Federal de Electricidad por el robo de luz en sus negocios comerciales. No tuvo remedio.



No les salió. A quienes no les salieron sus elucubraciones es a los que abrevan del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, en el sentido de que el exalcalde y hoy director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física (Isife), Álvaro Ruelas Echave, estaba vetado para pisar tierra ahomense de manera institucional. No había día que no hicieran referencia a eso en un plan de descalificarlo, lo que tomó color con la posición pública que hizo Chapman sobre Ruelas Echave una vez que este dejó la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, se habla que a unos y otros no les gustó nada cuando Ruelas Echave llegó por instrucciones del gobernador Quirino Ordaz Coppel a tratar un problema de una escuela en dónde los niños reciben clases en una aula sin techo en Goritos Viejo. ¿Y el veto a Ruelas Echave?



De chiste. La decisión del gobierno federal de iniciar en Ahome el programa nacional La Nueva Escuela Mexicana para muchos pareció un chiste de mal gusto sobre todo porque Nahum Valenzuela, asesor de la SEP federal, se lo adjudicó al alcalde Guillermo “Billy” Chapman. No queda claro las causales de esa determinación, pero los voceros de Chapman la direccionaron a la interacción de este con los niños en los Lunes Cívicos y en sus visitas a las escuelas. Sin embargo, no son pocos los que chafean la decisión de iniciar ese programa en Ahome porque si alguien la ha regado en las escuelas es el alcalde Chapman. Todo hace indicar que se pasaron por alto el episodio negro de las expresiones hacia un niño con obesidad. Eso por decir una de tantas. Parece que en el gobierno de la Cuarta Transformación esas cosas son pequeñeces.



Chispas. No es novedad, pero el problema de vehículos estacionados en doble fila se recrudeció en el centro de la ciudad y en las escuelas sin que los agentes viales se les vea la más mínima intención de resolverlo. Y quien está pagando los platos rotos es el director de la corporación, Héctor Javier López Tostado, a quien no le hacen caso o nada de muertito en esa posición de mando. Así, los congestionamientos se recrudecieron a la par con las obras que se realizan en ese sector. Todos los días los automovilistas echan chispas del coraje y aguantar el sol.



Una más. Hasta que hubo quien se animara a denunciar al personal de Inspección y Normatividad de Ahome que cobran piso sin dar recibo oficial. Ya la síndica procuradora Angelina Valenzuela inició un procedimiento en contra del personal que está bajo el mando del director de esa dependencia, Marco Vinicio Contreras Bringas. Ya las quejas del negociazo que están haciendo los inspectores abundan, sobre todo del cobro de cuota en los talleres mecánicos y negocios que se les ponga enfrente. Ya se animaron unos comerciantes como quiera se animan los mecánicos.