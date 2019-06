Leña al fuego. De mero trámite se puede decir que fijó su posición el presidente del Comité de Participación Ciudadana en Sinaloa, Francisco Mujica López, en torno al caso de Luis Ángel, exsecretario técnico de la Secretaría de Turismo en el sexenio pasado, quien enfrenta un juicio abierto por la acusación del desvío de más de 8 millones de pesos, parte de los cuales depositó en cuentas de sus familiares. De visita en Ahome, de donde es el exfuncionario estatal, Mujica López exigió todo el rigor de la ley contra este, lo que comparten muchos ahomenses que ya conocen las correrías de Luis Ángel que dicen que aun cuando está hasta el cuello se resiste a darse por vencido. Lo que sí es que entre más avanza el juicio están saliendo cosas que dejan asombrados a propios y extraños.



En exceso. Circo, maroma y teatro es lo que está acostumbrado a armar el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, antes o después de las sesiones de Cabildo. Todo con el fin de lucirse, de tratar de ganar reflectores con la idea de que está haciendo un gobierno diferente. Ayer lo volvió a hacer al cacaraquear el caso de la adquisición de las ambulancias y las unidades médicas como si no se diera cuenta que revive las acusaciones de que se hicieron en forma irregular, lo que pone en entredicho su discurso de honestidad en su gobierno. Ahora su logro fue presentar los uniformes que usarán los responsables de las ambulancias y unidades médicas, además de anunciar que hoy se inicia la entrega de las mismas en las sindicaturas. ¿Pues cuántas veces las va a entregar? No cabe duda que el proyecto es de beneficio para la población de las sindicaturas, pero tanto manipuleo para tratar de rescatar la imagen del alcalde está teniendo un efecto contrario.



Sin efecto. Mueve a risa a muchos que los que succionan el erario municipal lanzaron una campaña para sembrar la idea de que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, mejoró la imagen tras los traspiés que ha cometido desde que inició su gobierno. La cruzada no tiene ni pies ni cabeza. El único sustento es el dicho de quienes lograron meterle mano al erario municipal desde el arranque de esta administración y otros que recientemente lograron su cometido tras mantener ataques constantes en contra de Chapman. Por eso, la versión de que Chapman mejoró su imagen se desmoronó en el propio arranque porque quienes operan la campaña están descalificados por su inclusión orgánica al erario y ni siquiera la despistan de su entreguismo al alcalde.



De visita. Por cierto, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se trasladó a Guasave para reunirse con su homologa Aurelia Leal. Se habla que fue para intercambiar experiencias y fortalecer lazos de coordinación de ambos municipios, los cuales colindan con Juan José Ríos. No faltó quienes en Guasave dijeran que esa visita más que beneficiar en su imagen a la alcaldesa le perjudica teniendo como referencia los escándalos en que se ha visto envuelto Chapman. Además, le encuentran más sentido a que el alcalde ahomense lo que pretende es ir tratando de sorprender a los morenistas con “mando” para su proyecto futuro que sólo lo ve viable él y sus aduladores.



Hostigamiento. Para coraje de algunos, el que le puso cascabel al gato ayer en la sesión de Cabildo es el regidor priista Raúl Cota Murillo que denunció el hostigamiento que sufren los responsables de sacar adelante la elección de comisarios municipales. Y esas acciones vienen de funcionarios de Participación Ciudadana. No precisó si el director de la dependencia, Etanislao del Moral, está metido en esas acciones, pero se sabe que no se mueve un dedo si no lo autoriza él. Hasta en la elección de comisarios municipales hay lío en Ahome.