Lo que faltaba. La suspensión del servicio de agua potable en toda la ciudad le hizo un nuevo boquete a la imagen de la administración del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, que no le dio la cara a los mochitenses en plena crisis del vital líquido. Esto último le trajo a él cuestionamientos quizás mayores que el hecho de que no hubieran resuelto con tiempo el socavón en la calle Marzo y Bienestar, en la colonia Álamos 1, pese a que los vecinos lo hayan reportado una y otra vez a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome y que provocó el problemón.

La crisis del agua la enfrentaron el gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Guillermo Blake Serrano, y el secretario de la comuna, Juan Fierro, con más desatino que certeza. Para salir al paso, Blake Serrano y su gente salieron con que la fuga fue resuelta en tiempo récord, lo que muchos calificaron como una burla porque a más de 24 horas en algunos sectores todavía no les llegaba el agua. Pero para todo tenían salidas: que porque se requería presurizar las líneas.



Erróneo. Por más justificaciones que puso el gerente general de la Japama, Guillermo Blake Serrano, las cuentas no le salieron en cuanto a los motivos por lo que no le pusieron atención al problema del socavón del drenaje que terminó por reventar la red de agua potable que para su solución se tuvo que cerrar las dos plantas de agua potable en la ciudad. Blake Serrano aseguró que se están atendiendo las prioridades en esa materia. ¿El socavón de la Álamos 1 no fue detectada como prioritaria? Ya muchos están ciertos que el diagnóstico que tienen sobre las prioridades es erróneo con lo sucedido en la colonia Álamos 1, que provocó el desprestigio de esta administración que fue choteada con memes y críticas que abundaron del tema. Y el problema del socavón va a seguir porque lo que se arregló fue la megafuga del agua. Algunos hacen changuitos para que no pase lo mismo en los próximos días.



Golpe mediático. Algunos dicen que como no le salió la jugada que pretendía hacer en virtud de que Carlos Julio Fierro se le adelantó al anunciar su renuncia como director general de Obras Públicas, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, quiere dar el golpe mediático del cese de cuatro funcionarios, a quienes les pasará la guillotina para sorprender a los ahomenses de que quitara a los que no den resultados.

Sin embargo, algunos ahomenses dicen que más que reconocerle ese tipo de acciones de lo que se están dando cuenta es que Chapman refleja en su administración su propia personalidad: la inestabilidad. Es más, algunos funcionarios hasta comentan que es un alivio que Chapman prescinda de sus servicios porque ya no lo aguantan. ¿Y por qué no renuncian por voluntad propia? Muy fácil: esperan la liquidación, lo que el alcalde no sabe el monto que se lleva por ese concepto de tanto funcionario que ha corrido. ¿Pues no que la tesorera Ana Ayala Leyva todos los días le tiene el reporte del manejo del dinero?



Activismo. Dicen que la exregidora y directora de la Escuela Normal Experimental del Valle del Fuerte, Maribel Vega Quintero, no deja de trabajar para estar posicionada en los diferentes sectores de la sociedad fortense con miras al 2021. Su corazoncito no ha dejado de latir por la alcaldía. No fue otra la interpretación que le dieron al hecho de que haya organizado el acopio de 10 toneladas de alimento para el ganado, el cual llevó a los productores pecuarios golpeados por la sequía. Vega Quintero lo justificó como un acto solidario con el sector, ya que, dicen para los que no lo saben, ella es ganadera. Algunos señalan que Vega Quintero está llenado el vacío que deja el presidente de la Asociación Local Ganadera de El Fuerte, Bismarck Orduño.