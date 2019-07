La marca de la casa. Dicen que contrario al efecto mediático que pretendía en su favor, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no logró levantar pasiones al cumplirse ayer un año de su triunfo porque ha estado más envuelto en escándalos a raíz de sus desplantes que de logros en beneficio de la sociedad ahomense. En el fondo, sus apariciones públicas que tuvo le fueron adversas, lo que deslució esos actos simbólicos de celebración: la reunión con los líderes empresariales y la conferencia de prensa a la que citó solo sirvieron para que los ahomenses confirmaran que su liderazgo no pasa de ser de oropel, fincado en el circo, maroma y teatro. Es decir, más de lo mismo, sin que resuelva los principales problemas lavándose las manos echándole la culpa de todos los males a la pasada administración municipal. A lo más fácil pues.



Conveniencia. Se habla que no fue día de campo para Chapman la reunión con los dirigentes empresariales, pero al final se le “hincaron”. No faltó quien dijera que fue por “conveniencia mutua” el hecho de que el alcalde y los líderes empresariales, Luis Ernesto Martínez, Humberto Rendón y Eury Valle, terminaran en “un mundo feliz”. Muchos opinan que el escenario que pintaron los desacredita porque se habían dicho hasta de lo que se iban a morir. Chapman los había “choteado” en respuesta a los señalamientos que le hicieron, pero ayer se desvivió en elogios hacia ellos. Y los líderes empresariales se ven de caricatura al dejarse ningunear por el alcalde que los atendió cuando le dio la gana. Ni a quién irle.



Cortina de humo. No son pocos los que aseguran que Chapman planeó, como platillo fuerte, la conferencia de prensa para revelar “los malos manejos de los recursos” supuestamente realizados por la pasada administración, con el fin de tender una cortina de humo de su ineficacia para atacar los males en Ahome. Incluso, se habla que para desviar la atención por sus desatinos, como el de andar repartiendo despensas en El Fuerte cuando en el municipio muchos claman por ese tipo de apoyos. Eso sí, el que se le cuestione lo califica de “un absurdo”.

En realidad, el contenido de la conferencia fue un “refrito” de los señalamientos que había hecho de irregularidades de los proyectos ejecutivos de vialidades, de las becas de Didesol y del programa de Empleo Temporal para los pescadores. Incluso, de esto último Chapman no tenía datos específicos, pero estaba denunciando el desvío. Además, el propio Chapman se puso la soga al cuello: ayer no quiso señalar a exfuncionarios involucrados argumentando impedimentos de ley, pero en la conferencia inicial donde dio a conocer lo de los proyectos ejecutivos sí mencionó a los presuntos responsables. Y eso que dice ser muy respetuoso de la ley.



Mangoneado. Por si fuera poco, la conferencia develó que el contralor Pável Castro está siendo mangoneado por Chapman, lo que este no logró con la síndica procuradora Angelina Valenzuela. Se habla que ningún sentido tenía que Castro accediera a estar ahí cuando el verdadero fondo era los fines propagandísticos del alcalde. Todo cayó por su propio peso cuando el contralor reveló que las investigaciones de los proyectos ejecutivos, las becas y de Empleo Temporal están en curso. Y repitió lo mismo desde hace rato: que en 15 días resuelve la primera. Pero en los casos dijo que no sabía el número de exfuncionarios involucrados, entre otras informaciones de las que carecía. ¿Entonces para qué se prestó a lo que muchos calificaron de “puro show”? Cómico fue ver al alcalde y al contralor cambiarse de sillas y se vieron más cuando se les preguntó sobre las investigaciones en contra de los actuales funcionarios acusados de irregularidades. Ya a David, exjefe de prensa, le fincaron responsabilidades. ¿A poco Chapman no sabía de los enjuagues del ahora exfuncionario?