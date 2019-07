Exhibido. Dicen que nada bien le cayó al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, el resultado de la conferencia que citó para defenestrar a los exfuncionarios municipales de la pasada administración al grado de que ayer no lo calentaba ni el sol. Y es que quedó claro que tras que el contralor Pável Castro reveló que David M. incurrió en responsabilidad por contratar publicidad en una radio manejada por una familiar siendo director de Comunicación Social, Chapman de exhibidor salió exhibido.

No solo eso, sino que hay voces que exigen que el alcalde sea sometido a ese procedimiento porque hay datos que perfilan a que estaba al tanto de la operación que realizó David, a quien le pidió su renuncia con anticipación al resultado de la investigación. ¿De dónde sacó Chapman a David para entronizarlo en Comunicación Social en lugar del periodista Juan Bautista? Sí, de Radio Conecta, con la que David signó un convenio de publicidad de casi 100 mil pesos al mes y que era del dominio público que esa empresa era manejada por él y sus familiares. Este y otros casos dejan muy mal parado a Chapman cuando pretende purificarse.



Para acabarla de amolar. No es sorpresa para los ahomenses que el alcalde Guillermo “Billy” Chapman aparezca como uno de los peores evaluados en el país. La firma Massive Caller realizó una encuesta para determinar cómo andaba la imagen de 100 alcaldes de los principales municipios de la República Mexicana, en la que Chapman resultó con un pésimo resultado: solo tiene el 30.1 por ciento de aprobación. O sea, anda por los suelos. Se habla que no se puede esperar otra cosa por sus desplantes, por los constantes escándalos, sus enfrentamientos con los sectores de la sociedad, además de que no se ve ningún cambio, ya que siguen las mismas prácticas que solo en el discurso erradica.

Un ejemplo: cuestiona la forma en que se concretaron los proyectos ejecutivos por la pasada administración, pero ahí está el caso de la licitación de las 10 ambulancias, en que en menos de dos horas de darse el resultado ya Chapman las tenía en la explanada de Palacio Municipal. Por eso no extraña el resultado de la evaluación que provocó enojo en los aduladores del alcalde que los tiene en la nómina, pero de nada le ha servido.



Lucha azul. No pasa el domingo sin que Ariel Aguilar pida licencia como presidente del PAN en Ahome para reelegirse. Y es que salió la convocatoria para elegir al nuevo líder del blanquiazul en este municipio a la par de que los panistas van a votar también por el líder estatal, consejero nacional y el estatal. Todo indica que Aguilar no va a llegar solo a la asamblea del 28 del presente mes. Aunque los panistas no lo crean la va a pelear también el regidor Alfonso Pinto, quien ha tenido un papel contradictorio en Cabildo. Lo identifican como cooptado por la administración del alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Otro que la quiere es Omar Espinoza.



Omisión. El que no hallan puesto el moño negro en el edificio del PRI de Ahome por la muerte del exregidor y exsecretario general de ese partido Fortino Lozoya le generó críticas a los nuevos líderes, Dulce María Ruiz y César Emilio Gerardo Lugo. Algunos opinaron que ese detalle demuestra su falta de sensibilidad y que andan en otro “rollo”.



Movido. El que le buscó por otro lado para allegarse de apoyos para su fundación diseñada para llevar el respaldo médico a los más necesitados es el exregidor priista Guillermo Algándar. Dicen que ya fue a Chihuahua a capacitarse para bajar recursos federales para tal fin. Se cansó de esperar respuesta del gobierno estatal y del municipal de Guillermo “Billy” Chapman.