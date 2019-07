Contraofensiva. La faramalla y las maniobras del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, para hacer acusaciones de malos manejos a la anterior administración están saliendo a relucir. Una de ellas la evidenció ayer el exdirector de Didesol Carlos Bloch en el tema de las becas y los pescadores. Una muestra del aparente dolo con que están actuando es el caso de los poco más de 163 mil pesos que la directora de Didesol, Graciela Calderón, regresó en efectivo por presuntamente ser de beneficiarios fantasmas y que le sirvió a Chapman para hacer todo un “show” en Cabildo y en la reciente conferencia a la que citó. Sin embargo, Bloch aclara que antes de salir del cargo ese dinero se entregó a tesorería. Y está documentado. Así, el teatro que monta Chapman cada vez que se le ocurre para darse baños de puritano se le desmorona.



En evidencia. El resultado de la encuesta realizada por la firma Massive Caller le puso un “tapón de boca” a los “maquilladores” de imagen del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. La campaña que habían desplegado para dar la impresión de que Chapman había mejorado su imagen acabó de hacerse trizas. De hecho, la aseveración del mejoramiento de imagen de Chapman había provocado hasta risa en algunos ahomenses porque se hacía basada en solo meterle la mano a la nómina municipal. Sin embargo, con la revelación de que Chapman salió como uno de los alcaldes peores evaluados de un universo de 100 de todo el país los dejó “chombitos”.



Revividos. Dicen que cuatro exdiputados locales de Sinaloa ya se subieron al proyecto del aspirante a la presidencia nacional del PRI Alejandro “Alito” Moreno. No se aprontaron sino que fueron invitados a una reunión de 70 exdiputados locales de todo el país con Moreno y entre los que estuvieron los exlegisladores ahomenses Jesús Antonio Marcial Liparoli y Fernanda Rivera. Los otros dos fueron Elsy Montoya y José Menchaca. Los cuatro exdiputados locales habían tejido relaciones con gente del candidato a la dirigencia nacional del tricolor en una reunión en Campeche cuando eran diputados locales. Y pues ahora los tomaron en cuenta en esta coyuntura. Por eso, Marcial Liparoli, Rivera Romo, Montoya y Menchaca estuvieron en el Hotel Barceló de México con “Alito”.



Manchado. La elección de la primera dirigencia de la Unión de Locatarios del Mercado 030 está dejando muy mal parado al regidor petista Raymundo Simons, presidente de la Comisión de Mercados y Rastros del Cabildo ahomense. Se habla que hizo todo para que ganara Miguel Oceguera, que tuvo 66 votos contra 49 de Eva Segundo, quien está impugnando el proceso ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Una de las maniobras que Simons realizó fue permitir que votaran locatarios que aparecen en el acta constitutiva, pero que no trabajan sus locales. A la par canceló la participación de gente que trabaja los locales, pero que no están en el acta constitutiva. Eso por decir una de las cosas. Así, a Simons no le resultó el “maquillaje” que operó con los aduladores interesados de la administración que pintaron de maravilla la elección.



Eclipse. Los tiempos de Manuel Hernández parecen haberse eclipsado tras tener su época de gloria en el sexenio pasado. Una prueba de esto es que ayer los socios de la Unión de Productores de Granos del Valle del Carrizo lo relevaron de la presidencia. En asamblea eligieron a su sustituto: Enrique Alvarado. Dicen que lo primero que hará este es revisar las finanzas de la organización para saber cómo quedaron. Mientras tanto, Hernández todavía tiene algunos membretes de organizaciones, pero el detalle es que en la 4T los apoyos van directos a beneficiarios.