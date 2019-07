Descobijado. En una palabra, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no supo ni qué contestar a la respuesta que le dio el exdirector de Didesol Carlos Bloch a los señalamientos que le hizo de supuestos malos manejos en el programa de becas y empleo temporal durante su gestión en la pasada administración. Y es que para no contestar, Chapman salió con que él no hizo acusaciones en contra de un exfuncionario en particular, lo que es cierto, pero Bloch le aclaró sus aseveraciones de malos manejos en becas y empleo temporal que realizó en la conferencia de prensa que organizó con el contralor Pável Castro.

Se habla que el alcalde ya no supo qué decir porque el exdirector de Didesol le desmanteló sus acusaciones. Para colmo, Chapman afirmó que él no tiene que presentar pruebas de los señalamientos que hizo. ¿Que no el que acusa tiene que presentarlas? Incluso, la directora de Didesol, Graciela Calderón, se lavó las manos con que ella sólo entregó al alcalde los más de 163 mil pesos que encontró en la caja fuerte de la dependencia y nada más. Pero resulta que Bloch acredita que ese dinero lo entregó a la tesorería con todas las formalidades. Con esto se afianza la idea de que Chapman simula con señalamientos falsos el combate a la corrupción para posicionar su imagen, que está hecha un desastre entre los ahomenses.



Resistencia. Por cierto, Chapman se resiste a ver su realidad: no acepta el resultado de la encuesta de la firma Massive Caller en la que salió como uno de los peores evaluados de 100 alcaldes del país. Con la sugerencia de que habría que ver quién paga la encuesta, Chapman trata de desacreditarla, línea que están siguiendo sus aduladores, quienes sangran el erario sin mayor beneficio porque no tienen ni influencia ni en sus casas. Para muchos no es extraño que Chapman crea que el pueblo lo aclama. Incluso, algunos ya descifraron lo que pudieran hacer para contrarrestar esa encuesta: mandar hacer una propia que lo ponga en las nubes de aceptación entre los ahomenses.



En su milpita. De plano, la diputada federal Tatiana Clouthier tuvo que cortarle el “rollo” a los que asistieron a la presentación de su libro Juntos Hicimos Historia, el cual realizó en el CIE de esta ciudad. Lo que pasa es que en el espacio de preguntas y respuestas uno tras otro cuestionó el liderazgo del alcalde ahomense Guillermo “Billy” Chapman y que por este aquí no había llegado la 4T. Era una lluvia de inconformidades contra Chapman, por lo que Clouthier optó por decirles que ya no se iba a referir al tema. Y salió con que “ustedes votaron parejo, asuman las consecuencias”. Que a todo dar. Sin embargo, los asistentes siguieron vapuleando a Chapman y con sarcasmo le referían a Clouthier que ya sabían que no iba a tocar ese tema. Quiérase o no, la legisladora ya sabe cuál es el ánimo en torno al alcalde de quienes ¡los llevaron al poder!.



Tocada. Por un “pelito de rana” Deysi Judith Ayala Valenzuela se salvó de ser destituida como directora del Conalep de esta ciudad. A principio de semana le estaban notificando su salida cuando se jugó su única carta: le mandó mensaje al gobernador Quirino Ordaz Coppel para alertarlo de lo que le estaba pasando. Como este no sabía de ese movimiento, le contestó que se suspendiera esa acción para allegarse de información sobre su caso. Ya se había adelantado que las críticas de Ayala Valenzuela hacia los diputados locales priistas que se opusieron a la iniciativa de matrimonios igualitarios le podría ocasionar problemas, lo que ya empezaron. Sin embargo, ella no lo admite. Niega que le hayan notificado de su salida. Pero la pregunta que queda en el aire es ¿Y cuando Ordaz Coppel tenga en sus manos las que ha hecho Ayala Valenzuela desde que la colocó en ese puesto?.