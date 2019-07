Blanditos. Muchos ahomenses no se sorprendieron del veredicto de culpabilidad que la jueza dictó en contra del mochitense Luis Ángel, mejor conocido como Lapo, por el delito de desempeño irregular de la función pública, ni tampoco de la desfachatez de este de defenderse de lo indefendible por el cúmulo de pruebas que salieron durante el juicio por el desvío de más de 8 millones de pesos por campañas publicitarias fantasmas y por el depósito de las sumas de dinero a sus familiares cercanos cuando se desempeñaba como secretario técnico de la Secretaría de Turismo. Ya solo falta saber la sentencia, la sanción que se le aplicará, la que se definirá el 9 de julio.

Sin embargo, en el juicio la actuación de los agentes del Ministerio Público quedó en entredicho. Es más, no falta quien sostenga que Lapo fue beneficiado por el desempeño del personal de la Fiscalía General del Estado. Un dato: al final del juicio lo acusaron de peculado cuando esa imputación debería haber sido desde el inicio, desde que judicializaron el caso. Por eso, la jueza desechó esa acusación. La discusión está en que sí es legal o no que se acuse de un delito nuevo en el juicio. ¿Pero porqué la Fiscalía General del Estado no lo acusó desde un principio de peculado?



Desarmado. Otra vez el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, la volvió hacer: no cumplió después de querer dar el golpe mediático con su anuncio de que iba a destituir a cuatro funcionarios de su gabinete. Se comprometió a hacerlo la semana pasada y los ahomenses se quedaron esperando para saber a quién le iba a dar las gracias y a quiénes ponía. Eso porque había expectativas si cesaría a los funcionarios que están señalados de ser proveedores del Ayuntamiento o los iba a seguir arropando después de que el exdirector de Comunicación Social, David, salió por las irregulares que realizó. Parece ser que la maniobra no le salió al alcalde porque Rosario Cañedo le renunció antes como directora de Educación, lo mismo que hizo Carlos Julio Fierro como director de Obras Públicas cuando Chapman lo quería crucificar. Es decir, se le adelantaron antes de que el alcalde los exhibiera para lucirse con el pueblo.



Sin remedio. Demasiado tarde fue el comentario generalizado a lo planteado por el senador morenista Ricardo Monreal que pidió a los alcaldes y a los diputados locales no defraudar a la gente. Cuando menos eso señalan para los presidentes municipales de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, y de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, que no dan una para lograr el objetivo que expuso Monreal en su visita a Sinaloa para el informe de los senadores de su partido, Rubén Rocha Moya e Imelda Castro. Más de uno comentó que Monreal debería darle un repaso a la encuesta de la firma Massive Caller en la que Chapman y Estrada salen como los peores evaluados de 100 presidentes municipales del país. Y los diputados no cantan mal las rancheras.



Mal paso. Dicen que en el Partido Acción Nacional van de mal en peor para recuperar la imagen que está sumamente deteriorada ante los ahomenses. Contrario a lo que esperaban dieron un bandazo en la visita de la secretaria general adjunta del Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul, Cecilia Romero, que llegó para celebrar el 80 aniversario del instituto político. ¿Quién les dijo que subiendo al presídium junto a Romero al exsenador Francisco Salvador López Brito; al exalcalde Zenén Xóchihua; al exdiputado local Miguel Ángel Camacho y al exregidor Víctor Damm el evento iba a lucirles? El presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, dio el paso pantanoso al subirlos, ya que algunos panistas los señalan de que son los mismos de siempre y son quienes tienen al partido en el nivel en que está. Ya quedó claro que Aguilar quiere tenerlos de su lado en las próximas elecciones para reelegirse en el cargo.