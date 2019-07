Revelaciones. Sea por lo que sea, para expiar sus culpas o por resentimiento, el extesorero Jaime Beltrán Armenta empezó a explayarse en contra del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Pieza clave en el proyecto de Chapman por la alcaldía, dicen que Beltrán se siente traicionado porque este mostró su verdadero rostro ya sentado en la silla del principal despacho de Palacio Municipal. Ya no lo apoyaría, sino por el contrario Beltrán lo quiere destituir: asesoró en la demanda de dos juicios políticos de las organizaciones sociales que esperan ya la decisión del Congreso del Estado. Muchos le acreditan las filtraciones de la información que le causó un boquete a la imagen del alcalde por las irregularidades de algunos de sus funcionarios consentidos, uno de los cuáles tuvo que salir de la administración, en momentos en que Chapman quería exhibir a los funcionarios de la pasada administración. Incluso, está dejando mal parado al propio alcalde al revelar que él se opuso al alcalde para la adquisición de las ambulancias por la forma en que pretendía hacerlo. Y ese fue la gota que derramó el vaso de agua para que Chapman le pidiera su renuncia por así convenir a sus intereses.



Van por resolución. Las presiones a los diputados locales están a la orden del día para que resuelva las solicitudes de juicio político en contra del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Al cabildeo personalizado que hacen los líderes de las organizaciones que tienen en la mira al alcalde, lo que no les ha dado buenos resultados para que de una buena vez se les resuelva, siguió el amparo para que lo hagan. Y es que el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia en Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel, ya no aguantó más e interpuso ese recurso ante un juez de distrito. La tardanza con que están actuando los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, encabezada por el morenista Horacio Lora Oliva, no es buena señal. Y es que se habían comprometido hacerlo después de resolver los nombramiento de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y a eso ya le llovió.



La oportunidad. Por cierto, algunos aseguran que el alcalde Guillermo “Billy” Chapman podría haber tocado ya el tema de las solicitudes de juicio político con el diputado local Horacio Lora Oliva. Ese momento lo ubican en el acto de celebración de la Independencia de Estados Unidos que Chapman lo cacaraquea mucho por ser el alcalde ahomense que históricamente fue invitado y en donde estuvo el legislador Lora. Además, las condiciones se le prestaron porque ahí también estuvo el diputado local morenista Gildardo Leyva con quien anda muy de “manita”. Es más: en el municipio de El Fuerte, de donde es diputado, está la idea de que la jornada de apoyo que llevó Chapman a comunidades de ese municipio fue para apuntalar el proyecto de Leyva por la alcaldía. Así, el acercamiento y apoyo no es desinteresado.



Revisión. Se habla que Enrique Alvarado Hinostroza no se va a apartar ni un centímetro del mandato de los integrantes de la Unión de Productores de Granos: auditar la administración de Manuel Hernández. El resultado va a determinar si hay o no irregularidades en el manejo de los recursos económicos de la organización agrícola. Hernández ya no pudo seguir mangoneando a los socios productores con el cuento de que traía información de las gestiones en la Ciudad de México. La caída de Hernández, que ni se la esperaba, medio alborotó a los productores cenecistas para que su líder, Pedro Esparza, corra la misma suerte. Ya solo están esperando que el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández, se anime a lanzar la convocatoria para el cambio que se debería de haber dado desde hace unos ayeres.