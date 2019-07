Luz verde. Dicen que a como abordó el tema de la planta de amoniaco en Topolobampo, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, dio luz verde para aprobar la renovación de los permisos que está solicitando la empresa Gas y Petroquímica de Occidente. Y la línea la dibujó también la directora del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, Solángel Sedano Fierro.

En la conferencia de prensa a la que citó el alcalde ayer en la tarde quedó muy claro cuál va a ser el sentido de la decisión de la comuna. El mensaje de Chapman es privilegiar la inversión y dice que no tiene sobre que haya impacto negativo en el medio ambiente. Eso sin lugar a dudas no le va a gustar nada a la diputada federal morenista Tatiana Clouthier, mucho menos a los miembros de la organización Aquí No, que más se van a enojar con la postura de Sedano, quien aseguró que nadie había puesto una queja en contra de la planta, cuando ese colectivo lo había hecho en la mañana.



Clientelismo. Reconvertido con el ropaje ahora de morenista, después de gozar de las mieles del panismo y frustrada esa intención con los priistas, el exsenador Joaquín Montaño Yamuni revivió con el proyecto de la Unión Nacional de Productores de Alimentos, una organización que pretende ser el brazo político del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de contrarrestar a la Confederación Nacional Campesina (CNC), filial del PRI. Gente del coordinador general de Programas Sociales Federales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, Montaño Yamuni llevó ayer la voz cantante en el anuncio de la cacaraqueada organización. En realidad, algunos ven desde ya esa organización será utilizada para bajarle apoyos a los hombres del campo que coinciden con el proyecto lopezobradorista y desplazar a los priistas y panistas. O sea, más de lo mismo, ya que a traves de esa organización seguirá el clientelismo electoral.



Del árbol caído. En una palabra, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, hizo leña del árbol caído de Rosario Cañedo Olguín tras presentar su renuncia como directora de Educación. Ayer la exhibió lindo y bonito tras que Cañedo Olguín cometió la pifia de inventar el nombre de un emperador romano en un Lunes Cívico luego de que Chapman le pidió la respuesta sobre una pregunta que le hizo a un niño de primaria. Y de ahí se agarró para que Cañedo Olguín dejara la posición que le otorgó con “bombo y platillo”. Se suponía que con la renuncia el caso de Cañedo Olguín quedaba zanjado, pero para lucirse ante los ahomenses Chapman la humilló ayer al referirse en no muy buenos términos sobre su capacidad. ¿Así les paga a quienes le ayudaron a que obtuviera la alcaldía, que sí anduvieron con él?



Las apuestas. Con los registros de Ariel Aguilar Algándar, Humberto Verdugo Quezada y Omar Espinoza se vino el jaloneo entre los panistas que siguen a uno y al otro en el camino por la presidencia del Partido Acción Nacional en Ahome. Aguilar Algándar y Verdugo Quezada ya jugaron en la pasada contienda, saliendo adelante el primero. La novedad es Espinoza. Los tres tienen panistas que los siguen, pero muchos ni siquiera van a votar por lo desilusionado que están de quienes no quieren dejar de medrar del partido.



Relevo. En lo que fue interpretado el reacomodo de las fichas en el gobierno lopezobradoristas en la entidad, Víctor Hugo Rubio Rocha llegó como jefe del Distrito de Desarrollo Rural 133 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Los Mochis. Desplaza a Luis Fernando Andujo Licon, quien había llegado por Marte Vega Román, que dejó esa posición con el fin de competir por la presidencia de la Asociación de Agricultores Río Fuerte Sur la cual ganó. Pues muy poco le duró el gusto a Andujo Licon de estar en esa posición.