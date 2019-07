Dureza. Como bomba cayó en Ahome la sentencia que dictó la jueza Sara Bruna Quiñones en contra del exsecretario técnico de la Secretaría de Turismo en Sinaloa Luis Ángel Pineda Ochoa, mejor conocido como Lapo. Cuando muchos creían que se le estaba tratando con algodón tras la resolución, cambiaron de parecer: Lapo tendrá que pasar 13 años y seis meses de prisión por el desvío de más de 8 millones de pesos de campañas publicitarias fantasmas y parte de esos recursos aparecieron en las cuentas de su esposa, hija, hermana y un cuñado.

El exfuncionario estatal del sexenio pasado no se lo esperaba, mucho menos su defensa, exagentes del ministerio público, uno federal y otro del fuero común, quienes van a apelar.

Mientras son peras o son manzanas, Lapo va a seguir libre hasta el 16 de este mes, que es cuando la juez le defina el sentido de la sentencia, que es cuando le va a dar lectura.



Agitación. En un polvorín se convirtió ayer el Palacio Municipal de Ahome con la ruidosa protesta de los integrantes de la organización Aquí No y pescadores, apoyados por diputados federales que se oponen a la instalación de la planta de amoniaco en Topolobampo tras que el alcalde Guillermo “Billy” Chapman dio su aval para renovar los permisos de construcción a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente. Así, a Chapman no le salió el madruguete que le dio a todo mundo, sobre todo a los diputados federales, entre ellos al morenista Iván Ayala Bobadilla, al dar luz verde en conferencia de prensa para la renovación de los permisos.

Incluso, le salió peor al alcalde porque su actitud provocó molestia entre los diputados federales porque no se esperó a recibirlos para tratar el tema. Es más, Ayala Bobadilla hasta canceló la reunión porque ya no tenía caso al conocer la posición del alcalde, que aparte dijo que no tenía ninguna posición en contra de la planta cuando la organización Aquí No ya le había entregado documentos en ese sentido.

Con la manifestación encima, Chapman se resistió en atenderlos, pero cuando las cosas subieron de tono tuvo que hacerlo porque no le quedó de otra. Eso sí: con el discurso populista de que él se debe al pueblo, que no lo va a traicionar. Ofreció una mesa de trabajo para analizar el caso. El alcalde sólo provocó que el caso se agitara más.



A la carga. El que se le fue a la yugular al alcalde Chapman fue el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, que sostuvo que la seguridad pública está perdida, tomando de muestra el atentado del viernes en la noche en el fraccionamiento Las Fuentes en la que fueron asesinados tres jóvenes. Eso lo adjudica a que el principal perdido es el alcalde, a quien le critica que use el discurso antiguo de que son hechos aislados. Polo Palafox volvió a la carga contra el alcalde, del que se expresa de lo peor. Y pues encontró coyuntura en el tema de seguridad para irse en su contra.



Manipuleo. Las voces de irregularidades en las elecciones para elegir a los comisarios municipales en Ahome están subiendo de tono. Y es que se habla que la administración del alcalde Guillermo “Billy” Chapman está apadrinando a algunos candidatos. Una de esas voces es la de Filemón Godoy, quien anda echando chispas de molesto tras perder la elección de comisario municipal del ejido Guillermo Chávez Talamantes, Valle del Carrizo.

Lo que pasa es que Ramón Álvarez Gastélum le ganó, pero dice que porque este repartió muchas despensas. ¿De dónde sacó esas despensas? Es más, dicen que antes de la elección Álvarez gritaba a los cuatro vientos que él era el candidato del alcalde. Lo cierto es que algunos candidatos con este mismo sello han ganado y otros perdido.