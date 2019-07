Remate. Sin ser de este distrito electoral, la diputada federal Yadira Marcos rindió su informe de labores legislativo ante los ahomenses. Ya algunos sacan cuentas del porqué lo hizo en este municipio: para mandar el mensaje de su oposición a la instalación de la planta de amoniaco en Topolobampo. De hecho, en el discurso que dio aseguró que los legisladores federales de Sinaloa tienen como prioridad la lucha por la reubicación de esa planta, como lo piden los pescadores de esa región y el colectivo Aquí No. No se lo mandó decir al alcalde Guillermo “Billy” Chapman porque este estuvo en el evento a unos días de que Marcos acompañó a los opositores a la planta a protestar en Palacio Municipal porque el alcalde le había dado luz verde a la renovación de uso de suelo y construcción. Incluso, le recomendaron que no le diera “el mal del ladrillo”.



Rudeza. No es su perfil, pero dicen que obligado, el director del Deporte en Ahome, Felipe Juárez, está sentando las bases para darle “una patada” al presidente del Comité Municipal del Futbol, Víctor Contreras, que les ha salido “respondón y luchón”. La pugna por la administración del estadio Navarro Escoto es un caso sin quedar completamente resuelto, el cual quiere la administración chapmista hacerlo por lo rudo: quiere acusar de malos manejos de recursos a Contreras. De hecho, con ese argumento pretenden desconocerlo como presidente del Comité Municipal de Futbol. O sea, hay pleito para rato.



De halagos. El senador priista Mario Zamora Gastélum se desvivió en halagos hacia el director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, por la carrera de pilotaje de drones que en el próximo ciclo escolar se impartirá en la institución educativa. Es más, Zamora Gastélum hasta definió que el Conalep ya es otro con la gestión de Angulo Castro, por lo que tiene todo el respaldo del Senado de la República. Eso fue en el evento de graduación de una generación más de estudiantes de la ciudad y Juan José Ríos, en la que hablaron las tres directoras de los planteles y el propio Angulo Castro, que devolvió las buenas referencias de Zamora.



Desatada. Lo que sorprendió a propios y extraños fue la conducta que asumió en ese evento la directora del Conalep de la colonia Estrella, Deysi Judith Ayala Valenzuela. El remate de su discurso es una probadita de su participación: hasta la vista, baby les dijo a los estudiantes emulando a un actor estadounidense. Lo que llamó más la atención fue que estando en el presídium Ayala Valenzuela se deschongó. Cuando una alumna, dentro del programa, cantaba una canción ranchera, ella no paraba de reír y hacía ademanes con las manos que algunos interpretaron como que simulaba tirar balazos al aire. Algunos señalan que no cabe duda que la exregidora y hoy directora del Conalep anda suelta y más porque se jacta que tiene el apoyo del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Algunos dicen que esos espectáculos frente a los alumnos y padres no dejan muy bien parada a la institución.



Reprobados. La versión de que la Auditoría Superior del Estado reprobó las cuentas públicas del 2017 del Ayuntamiento de El Fuerte provocó inquietud en la alcaldesa Nubia Ramos y sus más cercanos colaboradores. Y es un problema porque al parecer es el resultado de la revisión de la ASE y no tiene nada que ver si los diputados morenistas quieren o no cambiar el resultado para reprobar todas las cuentas públicas que se le pongan enfrente. Incluso, los diputados morenistas en Sinaloa traen entre ceja y ceja el manejo de los recursos en la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Sin embargo, la diputada Gloria Himelda Félix les está dando la batalla.