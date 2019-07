Politización. Dicen que con todos los riesgos en contra, los diputados locales morenistas en Sinaloa están politizando las cuentas públicas del Gobierno estatal, de los ayuntamientos, de los órganos descentralizados e instituciones públicas. Creyendo que con eso recuperan la confianza de los sinaloenses ya dieron el primer paso: rechazar todas las cuentas públicas del 2017 de las comunas en Sinaloa. Eso fue en la Comisión de Fiscalización, en donde con los votos mayoritarios le dieron para atrás a ocho municipios que la Auditoría Superior del Estado había aprobado, entre ellos Ahome.

Sin embargo, contrario a lo que consideran, los diputados morenistas están perdiendo el debate político porque esa decisión muchos la ubican a su necedad de dar el golpe mediático sin reparar de que están violando la ley.

¿Quién no recuerda el escándalo cuando los diputados locales de la pasada legislatura modificaron la ley para darle única y exclusivamente a la ASE la facultad de dictaminar y aprobar o desaprobar las cuentas públicas? Por eso, los diputados morenistas están perdiendo el debate político y es muy seguro que lo pierdan en el terreno legal si es que los diputados priistas se van a los tribunales. Y es que todavía falta conocer el resultado de la discusión en el pleno del Congreso del Estado.



Ejemplo. Los diputados locales priistas ponen el ejemplo de la politización de las cuentas públicas de la comuna con el caso Ahome. El informe de la Auditoría Superior del Estado es aprobatorio en este municipio en el 2017, año que gobernó Álvaro Ruelas Echave. El motivo es que cumplió con el 94 % de las obligaciones. Sólo dos observaciones se le hicieron, las cuales fueron subsanadas. Es más, la auditora Emma Guadalupe Félix Rivera ubicó a Ahome en ese año como el primer lugar en la evaluación de desempeño financiero debido a que no presenta pasivos sin fuente de pago, alta recaudación y adecuado nivel de endeudamiento. Por eso, de este ejemplo se agarran los diputados Sergio Jacobo y Gloria Himelda Félix para argumentar que los diputados morenistas politizan el tema amén de que no tienen facultades para modificar el sentido de los dictámenes de la ASE.



En problemas. Se habla que contrario a lo que quiere hacer aparecer, la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, está quedando mal. La Auditoría Superior del Estado le reprobó la cuenta pública por el cúmulo de irregularidades en el manejo de los recursos públicos, lo que fue avalado por la Comisión de Fiscalización tenga o no facultades para ello. Ramos Carbajal la tiene un poco más difícil que los ocho municipios que la ASE aprobó, pero que los diputados morenistas en la Comisión de Fiscalización rechazaron. Ante el problema, Ramos Carbajal quiere dar la imagen de despreocupada. Ella, dice, duerme tranquila. No es novedad que salga con eso.



Raja política. El alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, empezó a tocar terreno pantanoso. Ya patea el pesebre porque no ha recibido los 50 millones de pesos que el gobernador Quirino Ordaz Coppel ofreció para reparar los drenajes en la zona rural, particularmente en el Valle del Carrizo. Algunos señalan que en realidad Chapman está torpedeando a Ordaz Coppel en respuesta a la actitud que han tomado con él de que ya “no lo pelan” para la realización de las obras que directamente tiene el Gobierno estatal, como ocurrió recientemente en Topo. No le informan de las mismas por una razón: él y su gente le sacan raja política.



Distinto. El que fue visto como alma en pena en los pasillos de Palacio Municipal es el exdirector de Comunicación Social de Ahome, David Membrila, quien tiene cuentas pendientes en la comuna. Quienes lo vieron dicen que era un manso corderito. ¿Qué no se quería comer al mundo?