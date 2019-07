Conflicto de intereses. Si creía el diputado local morenista Gildardo Leyva Ortega que el foro de consulta sobre la ley orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa iba a ser día de campo para él, se llevó un fiasco. Todo iba normal, por la naturaleza informativa de la consulta, pero cuando el maestro de la institución Loreto Coronado tomó la palabra la cosa se puso color de hormiga.

Coronado no se anduvo con medias tintas: ahí, en su propia cara, denunció el conflicto de intereses que tenía el diputado en esa tarea legislativa. Y es que Leyva Ortega, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, logró colocar a su hijo como funcionario de la UAIS y que eso los llevaba a presentir que la consulta podría ser manipulada.

Ese hecho no es nuevo, que dicen que es una concesión a conveniencia que le dio la rectora Guadalupe Ibarra Ceceña, pero el caso explotado en el citado foro tuvo un impacto demoledor. Coronado habló hasta por los codos y se llevó los aplausos de los indígenas asistentes.



Rechazado. Al que de plano le llovió en su milpita fue al que se autonombra dirigente indígena Librado Bacasegua. Fue todo lo contrario a Coronado. Cuando Bacasegua tomó la palabra en el citado foro, dentro de la consulta ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los asistentes lo abuchearon, le gritaron “vendido, vendido”.

Le dijeron hasta lo que no, lo que es una clara muestra del rechazo que tiene en el sector indígena en Ahome. Prácticamente no lo dejaron hablar y lo que dijo nadie lo tomó en serio porque ya es costumbre que dice una cosa y hace otra. En realidad, en el foro hubo de todo como en botica. Era un foro informativo, pero los participantes aprovecharon la recta: hasta hubo quien se pronunció en contra de la planta de amoniaco en Topolobampo cuando no venía el caso por la naturaleza del evento.



Maniobra. Dicen que cuando las mujeres viudas de los policías caídos en cumplimiento de su deber pidieron la palabra en el evento del Día del Policía, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, entró en pánico. De inmediato, hizo la maniobra dilatoria: tomó el micrófono para dar oportunidad de que su gente averiguara el contenido de lo que iban a hablar. Para darle tiempo a eso, Chapman presentó a cada uno de sus funcionarios que hablaron, lo que hizo tedioso el evento.

Cuando el alcalde supo que las viudas de los policías querían hablar para darle las gracias por haberlas invitado y lo que estaban haciendo por ellas, el alcalde autorizó que les dieran la palabra. No quería que nada ensombreciera el acto en donde anunció un aumento del 10 por ciento de aumento salarial.



Baños de pueblo. Dicen que apegado a su formación política, el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en Sinaloa, Faustino Hernández Álvarez, se da baños de pueblo. Y tiene doble razón para hacerlo, ya que también tiene la investidura de diputado local. Este fin de semana estuvo en el Valle del Carrizo, uno de los bastiones del cenecismo que en la actual coyuntura quiere fortalecer para que no haya emigración a otras organizaciones. Desde hace muchos años un ejido no había tenido la presencia del líder de la CNC en la entidad cuando cumplía aniversario y fue bien visto que Hernández Álvarez lo hiciera en el Revolución Mexicana, cuyo dirigente es Víctor García.

Asimismo, acompañado de Aristeo Verdugo, Francisco Vázquez, entre otros más, acudió al convivio de cumpleaños de uno de los veteranos de la organización Donato Sauceda Rojo, en el Chihuahuita. ¿Ya andará sondeando para el cambio en el Comité Municipal Campesino? Es un pendiente que tiene Hernández. ¿Cómo lo irá a resolver?