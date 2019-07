Peligro. Si los locatarios del mercado Zona 030 querían un pretexto para regresar a las calles, ya lo encontraron. Resulta que un funcionario de Servicios Públicos salió como tapón de cidra de ahí al no aguantar la presión de los locatarios quienes lo arrebataron en la reunión que sostuvo con ellos para darles a conocer que de un momento a otro el sistema eléctrico podría explotar con la sobrecarga que registra. Para resolver el problema se necesitaba cambiarlo todo, pero con cargo al bolsillo de ellos. Esto provocó que recibiera reclamos y todo tipo de insultos. Le hicieron ver que ni un cinco partido por la mitad iban a poner ellos. Y algunos ya se quieren salir a la vía pública.



Violencia. Una vez más, la Liga de Beisbol Promocional de Jiquilpan que preside Rafael Hernández se vio manchada por la indisciplina de uno de los equipos semifinalistas. En un acto penoso y bochornoso, dos jugadores del equipo Notaría Vega agredieron de una manera brutal al ampáyer del juego. Uno de los jugadores lo “tacleó” y otro lo agarró del cuello, alegando una jugada en el home plate. Este tipo de hechos ya se ha vivido en esta liga, ante la tibieza de su presidente, que no castiga a nadie, aun cuando es testigo presencial en el citado caso. ¿Ahora sí aplicará mano dura o se hará pato?



¡Ah, qué alcalde! Ahora sí que el presidente municipal de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, se la aventó buena. Ante protestas que se han presentado a raíz del periodo para la renovación de los permisos de construcción de la planta de fertilizantes que debe dar el municipio y ante la insistencia de que si los va a dar o no, Billy Chapman dice que como empresario avala totalmente la inversión en Topolobampo, porque traerá crecimiento económico para Ahome, que es una nueva era, como lo fue el ingenio azucarero en 1900 al detonar el empleo y el crecimiento de la región, etc., pero como alcalde de los ahomenses debe ser respetuoso de lo que resulte de la revisión de las cuestiones legales que rodean este proyecto, que como gobernante va a respetar que se cumplan todos los requisitos. ¿Entonces?



Agua a su molino. Dicen que el diputado local morenista Gildardo Leyva Ortega movilizó a indígenas en El Fuerte para que hubiera asistencia en el Foro Informativo sobre la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, el cual se llevó a cabo en el cobertizo del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de la colonial ciudad. Se habla que Leyva Ortega está aprovechando ese foro para llevar “agua a su molino” en su proyecto para la alcaldía fortense. Ahí, el diputado local anduvo muy saludador. No dejó sentido a nadie, como si anduviera “encampañado”. Aquí sí Leyva Ortega tuvo un día de campo no como en el evento de un día anterior en Los Mochis, en el que el maestro de la UAIS Loreto Coronado lo acusó de tener un conflicto de interés en la consulta por haber metido a su hijo a la estructura de la institución educativa y que eso les daba la impresión que el proceso podría ser manipulado.



El apoyo. Se habla que el gobernador Quirino Ordaz Coppel estará esta semana en El Fuerte. En el poblado de La Loma de la Cruz Pinta entregará abanicos a familias de extrema pobreza. La visita se da a unos días de que la Auditoría Superior del Estado reprobara las cuentas públicas de 2017 de la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal. Algunos dicen que esto representa un espaldarazo de Ordaz Coppel a Ramos Carbajal frente a esta circunstancia en la revisión del manejo de los dineros.