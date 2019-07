Después de niño ahogado... La omisión que se tuvo al no acudir la ambulancia al auxilio de una joven especial sacó a relucir que es deficiente la operatividad de las ambulancias del Ayuntamiento de Ahome en las sindicaturas, lo que desacredita el proyecto del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. La familia de la joven no recibió el apoyo del personal en la ambulancia asignada a la sindicatura del ejido Mochis, aun cuando el domicilio está a unos cuantos metros. El director de Salud Municipal, Francisco Manuel Espinoza, se lavó las manos con que no fueron alertados por 911 para ese servicio. Pero en la justificación queda claro que no hay una real coordinación para un eficiente servicio en una emergencia. Ahora ya el funcionario municipal anuncia que a partir de la próxima semana habrá una radioperadora en C4 especialmente para atender estas emergencias. Ya algunos hacen la observación que el sistema de ambulancias de la comuna lo pusieron en marcha en forma anticipada por las ansias de Chapman de aparentar dar resultados y desviar la atención de los escándalos que tenía encima en ese momento.



Negligencia. Ni con la información anticipada que tenían en su poder sobre los problemas de inseguridad en la Plazuela 27 de Septiembre, los funcionarios del Ayuntamiento de Ahome pudieron prevenir lo que ayer ocurrió: el incendio de una librería, lo que deja maltrecha la imagen de la ciudad. Ya estaban alertados de que los indigentes estaban provocando el terror en ese centro de recreo, pero nadie del gabinete del alcalde Guillermo “Billy” Chapman ni este mismo tomaron acciones para regresar la tranquilidad a ese lugar, icono de la ciudad. ¿De esa manera dicen atender los problemas en el municipio si en sus propias narices se escenifican ese tipo de hechos? Nada bien le hace a la ciudad las imágenes que se difundieron de la quema de esa librería.



Nuevecitas. Lo primero que hizo Carlos Grandío tras llegar como director general de Obras Públicas, en lugar de Carlos Julio Fierro, es solicitar la compra de cuatro camionetas del año. Y la regidora del Partido del Trabajo Ariana Sulaee Castro Bojórquez, en operarle en el Comité de Adquisiciones la aprobación. Para eso se pinta sola Castro Bojórquez, que ya hasta compraron las camionetas nuevecitas con un valor cada una en 342 mil 832 pesos. Cualquier justificación la hacen buena. Y eso que dicen que son el cambio.



Mágica visita. El gobernador estará hoy en el municipio de El Fuerte. La agenda oficial indica que va a entregar una techumbre de la Escuela Primaria Indígena “Pedro Bainori”, en La Loma de la Cruz Pinta, Mochicahui, además de otros apoyos de programas sociales. A ver cómo le va a la alcaldesa Nubia Ramos, quien ahora ya no siente lo duro sino lo tupido de sus adversarios, que una vez que la Comisión de Fiscalización del Congreso rechazó las cuentas públicas del municipio, le han sacado otra vez los trapitos al sol. En el caso de la cuenta del Pueblo Mágico, adquiere especial relevancia porque es la única presidenta que está en funciones... Los riesgos de las reelecciones, pues...



Malagradecidos. Como ya no ven cómo sacarle jugo después que lo exprimieron a más no poder, Efrén Lerma, Ildefonso Medina y Carmen Romanillo renunciaron al Partido de la Revolución Democrática. Cuando menos esa es la percepción que quedó tras anunciar su decisión con “bombo y platillo”. Es más, María de los Ángeles Valenzuela, una de las lideresas del sol azteca, los acusó de que son unos ingratos, malagradecidos, porque si alguien se sirvió del partido fueron ellos. Y es que fueron regidores, diputados, síndico procurador, etc.