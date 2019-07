Distancia. Para los que se estaban haciendo de la vista gorda para maquillarle la imagen al alcalde de Ahome, Billy Chapman, el gobernador Quirino Ordaz Coppel dio ayer otra muestra más de la distancia que está tomando de él. En su gira por El Fuerte, Ordaz Coppel sostuvo que los 50 millones de pesos que exige Chapman para las obras de drenaje serán administrados por el estado. Es decir, que el gobierno estatal aplicará directamente esos recursos en las obras comprometidas. Nada de que se los depositarán al municipio como lo pretende el alcalde ahomense.

La decisión es por el origen y algunos aseguran que también influyó el hecho de que con los recursos del gobierno estatal Chapman y su gente hacían caravana con sombrero ajeno. La primera señal de la toma de distancia fue en la Jornada de Apoyo, en la que el gobernador puso en marcha obras en Topo sin que el alcalde fuera informado previamente. En esa ocasión, para maquillarle la imagen al alcalde, sus allegados de ocasión señalaron que no había dudas de la buena relación de ambos. ¿A poco?



Despistada. Dicen que no se le vio bien a la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, en la gira que hicieron ayer el gobernador Quirino Ordaz Coppel y su esposa, Rosy Fuentes. Y es que sus declaraciones sobre las cuentas públicas fueron desatinadas. Ante los reporteros, Ramos Carbajal aseguró que la Auditoría Superior del Estado dictaminó la cuenta pública de 2017 a favor del municipio. Nadie podía creer lo que estaba diciendo, ya que la ASE le reprobó esa cuenta pública.

Por si fuera poco, la alcaldesa señaló que si la ASE le aprobó la cuenta pública, y el Congreso del Estado se la rechazó, es por cuestiones políticas. Tan descontrolada anda Ramos Carbajal que nadie sabe de dónde saca que el Congreso del Estado rechazó esa cuenta pública si el pleno aún no la discute para rechazarla o aprobarla. Para empezar, alguien le debe de decir que la ASE le rechazó la cuenta pública. Dicen que para decir tantas inconsistencias, tan buena que es para hablar, algo le pasó a la alcaldesa en esa gira.



Pararse el cuello. Ahora todos en el gobierno de Ahome quieren pararse el cuello al ir en rescate del propietario de la librería que fue quemada en la Plazuela 27 de Septiembre. Hasta el propio alcalde Billy Chapman le va a donar parte de su biblioteca personal. Y ni se diga el director general del Instituto Municipal de Arte y Cultura, Víctor Carrazco García, que se desvive en apoyo del afectado. No está mal ese gesto solidario, pero mejor hubieran sido eficientes en el ejercicio de su responsabilidad cuando se denunció con anticipación la inseguridad que había en la plazuela, icono de la ciudad. Les valió. Algunos dijeron que era la oportunidad para limpiar la plazuela, que está convertida en un mercado.



Impactante. Consternación y dolor provocó ayer la sorpresiva muerte del exdiputado local priista Jesús Antonio Marcial Liparoli, más cuando incluso tuvo trasplante de riñón. El exsubsecretario de Gobierno y exoficial mayor del Ayuntamiento de Ahome acudió al Hospital General en Culiacán para una cirugía menor, pero ahí le dio un infarto. La noticia impactó en Ahome.



Conveniencia. Mal están quedando los diputados de Morena al rechazar la reducción de 40 a 30 diputados locales, como ya se había aprobado por iniciativa del gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien retomó el sentir de los sinaloenses. Incluso, ya sacaron adelante un acuerdo en la Junta de Coordinación Política del Congreso para modificar la reforma. La pregunta que se hacen los ahomenses es si sus diputados Juan Ramón Torres, Jesús Palestino, Rosa Inés López y Cecilia Covarrubias apoyarán o no esa contrarreforma.