Ausente. Un día después de que el gobernador Quirino Ordaz Coppel lo paró en seco de sus ansias de que le entregara los 50 millones de pesos para obras de drenaje al decirle que el Gobierno del Estado los aplicará directamente, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se perdió del cuadrante. No dio la cara ayer y nadie supo dar razón de su paradero. En ninguna de las actividades del Ayuntamiento apareció. De hecho, no lo apuntaron en algún acto en su agenda, lo que dicen fue con toda la intención para evitar ser abordado por los reporteros sobre lo definido por Ordaz Coppel, quien tuvo el respaldo de los sectores de la sociedad ahomense y de los propios beneficiados por las obras. Por ejemplo, Eury Valle, presidente de Canacintra, vio bien que los recursos los aplique directamente el gobierno estatal y que las obras lleguen. Chapman toreó al gobernador y no le fue nada bien, lo que se lo tomaron muy a pecho sus maquillistas de imagen, que no dan una.

Reanimar. El presidente del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, Audómar Ahumada Quintero, estará hoy en Los Mochis en reunión con los líderes de ese instituto político a unos días de que Efrén Lerma, Ildefonso Medina y Carmen Romanillo renunciaron al partido tras que ya no le vieron hueso que disfrutar. La visita que hará Ahumada Quintero es lógica y natural en el sentido de darle oxígeno a su mermada militancia. De hecho, en lugar de encontrar a los líderes y militantes deprimidos políticamente, el líder estatal del PRD los va a encontrar entusiasmados por la salida de Lerma, Medina y Romanillo. Ya ni contaban con ellos. La que ahorita tiene la voz cantante es la directora extraordinaria del PRD en Ahome, María de los Ángeles Valenzuela, que no se cansa de decirles “sus verdades”. De malagradecidos y oportunistas no los baja.

Rebasada. A la directora del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano de Ahome, Solángel Sedano Fierro, se le hizo bolas el engrudo en el caso de la quema de socas en la zona rural del municipio. No pudo con el problema. Y muy campante reconoce que las sanciones no han sido suficientes para contener ese problema. Lo bueno para ella es que nadie la llama a cuentas, ya que los regidores le rinde pleitesía, entre ellos el petista Raymundo Simons, a quien algunos lo acusan de demagogo por aquello de que iban a tomar el poder del Ayuntamiento para que la administración le respondiera a los ahomenses y nada. Fue todo lo contrario. Los regidores siguen jugando el papel de comparsas del alcalde y sus funcionarios.

El enredo. Mal y de malas está la administración chapmista en el caso del incendio de la librería en la Plazuela 27 de Septiembre. A la reacción tardía que tuvo el alcalde Guillermo “Billy” Chapman y sus funcionarios, se le agrega el desaseo de la misma: primero señalaron que elementos preventivos habían detenido al responsable, que era un lavacarros, pero cuando este los denunció que lo habían torturado para que se autoinculpara, negaron su arresto. Ahora dicen que fue otro el arrestado. Qué manera de actuar.

Decepción. No era un secreto, pero el exdiputado local y excandidato a la alcaldía de Ahome Miguel Ángel Camacho se abrió de capa: él está con Juan Carlos Estrada en la contienda interna para la elección de presidente del Partido Acción Nacional en Sinaloa y quien visitó ayer esta ciudad. No se sabe si es para bien o para mal, pero algunos se atreven a decir que con Camacho es para esto último. Lo cierto es que el ánimo en el interior del PAN es decepción porque al margen de quien gane la contienda, si es Estrada o Adolfo Rojo, el otro aspirante, el instituto político seguirá dividido: son más de lo mismo.