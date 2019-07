Plan con maña. Las unidades nuevas que compraron para el servicio de pasaje urbano en las ciudades de Sinaloa fue para adornar el aumento de hasta 1.50 pesos que se le concedió a los transportistas de Sinaloa. Es mínima la cantidad de unidades nuevas que se adquirieron en esta ciudad, pero en realidad fue para engatusar a los usuarios con el fin de que no pegaran de gritos por el alza de un peso a las otras unidades que están de “mírame y no me tientes”. La jugada fue plenamente identificada por los ahomenses que rechazaron rotundamente el aumento pese a que la tarifa queda igual para los estudiantes y el 50 por ciento para los discapacitados. Pese al incremento lesivo para la economía familiar, el secretario general de la Alianza de Transportadores Urbanos y Suburbanos de Los Mochis, Raúl Delgado Bustamante, dice que no es suficiente. Querían más como si ofrecieran un servicio de primera.



Como si se lo merecieran. No tienen aún los ocho meses de haber asumido la responsabilidad, pero los regidores de Ahome ya se fueron de vacaciones. Son quince días los que se van a tomar de asueto para descansar de ¡tanto trabajo que han realizado! Ya ni la burla perdonan a los ahomenses. El acuerdo de irse de vacaciones lo tomaron sin mayor objeción y sería después de la última sesión de Cabildo de julio. Bueno, no faltó quien de los regidores ponderara que si alguno de sus compañeros tenía trabajo pendiente que sacar lo hiciera y ya después repusiera estos días de descanso. A como están las cosas, el alcalde Guillermo “Billy” Chapman les ganó el jalón porque va para la semana que no se sabe de él. De seguro va a justificar que es por las vacaciones que se tomó el Cabildo para no pedirles permiso para ya no regresar a su despacho. Ya no extraña a nadie esa actitud y más que el gobernador Quirino Ordaz lo ubicó con que el Gobierno estatal es el que va a manejar en forma directa los 50 millones de pesos para el drenaje en las sindicaturas y que le estaba exigiendo.



Condena. Lo que no hacen los de casa, por razones reteconocidas, lo hacen los de fuera: periodistas de otras partes de Sinaloa le están exigiendo al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, que respete la libertad de expresión, que deje a un lado su discurso irresponsable de ataque a los representantes de los medios de comunicación y a estos mismos. Por ejemplo, la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio de Culiacán condenaron los ataques a la libertad de prensa de Chapman; del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y de Mazatlán, Guillermo “Químico” Benítez. Es muy difícil, por no decir que imposible, que lo hagan porque los tres están cortados con la misma tijera: traen más aire en la cabeza que otra cosa.



Reflectores. Lo que refleja que el gobierno chapmista es más de oropel que eficiente es el acto “rimbombante” de entrega de botas a los paramédicos de las ambulancias que se adquirieron en condiciones sospechosas. Sólo falta que les entreguen calcetines para hacer otro evento en Cabildo. Cuánta necesidad tienen los funcionarios de reflectores. Siguen los pasos de su jefe Chapman.



Renovación. Sin ningún problema, los líderes de los módulos de riego del Valle del Fuerte se pusieron de acuerdo para elegir a Juan de Dios Santos, nuevo presidente de la Red Mayor del Valle del Fuerte, en lugar de Rafael Fernández. No tuvo contrincante en virtud de que fue planilla única, lo que algunos aseguran que en esta ocasión “no trajo chiste” aunque otros mencionan que eso es muestra de unidad del sector social para definir este nuevo liderazgo. Además, el sector privado (los agricultores) eligieron como tesorero a Marcos Inzunza. Así, Santos e Inzunza seguirán siendo mancuerna porque son el presidente y tesorero del Módulo de Riego Leyva Solano.