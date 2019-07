Golpeteo. Sin pericia política propia y ni ajena, el coordinador de los Programas Federales Integrales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, está a dos fuegos. De los dos, el que le puede quemar es el interno. Cuando la diputada federal de Morena Yadira Marcos vino a Ahome para apoyar a los opositores de la planta de amoniaco, algunos se dieron cuenta que no se refiere en buenos términos de Montes Salas. Se menciona que el encono viene a raíz de que le adjudica “la grilla” para destronarla como coordinadora de los diputados federales morenistas de Sinaloa. Es tanta la pugna que, a unos días de estar en Ahome por lo de la planta de amoniaco y dar su informe legislativo, Marcos ya adelantó que Montes Salas se pone las pilas para apoyar a los sinaloenses, o ella misma va a pedir su destitución. El argumento que usa es que con ese tipo de funcionarios el gobierno de Morena se está desacreditando porque no atiende los problemas ni resuelve los que se les plantea. Puede pedir su cabeza, pero de que le hagan caso es otra cosa.



Plataforma. El que se llevó el día ayer fue el subsecretario de Gobierno, Marco Antonio Osuna Moreno, a quien le late el corazoncito por la alcaldía de Ahome. Algunos señalaron que en esa ruta le cayó como anillo al dedo el inicio de la final de la Liga de Beisbol Clemente Grijalva entre los equipos de San Blas y Juan José Ríos. Y es que la directiva de la popular liga de esta región le dio el “alto honor” de lanzar la primera bola del arranque de la serie final ante miles de aficionados a esa pelota. Falta mucho para las definiciones internas en el Partido Revolucionario Institucional, pero el muestreo de los aspirantes les cuenta para posicionarse entre el pueblo. Esta plataforma no la dejó pasar Osuna Moreno que de sobra es conocido a qué equipo le va: el de Juan José Ríos, su pueblo, por el que ya fue diputado local que dejó para irse a la diputación federal, pero lo dejaron colgado de la brocha, aunque al final lo consolaron con la posición que tiene.



Hasta con la cubeta. El proceso interno del Partido Acción Nacional se puso color de hormiga en Ahome. En la recta final, los candidatos a la presidencia del blanquiazul Ariel Aguilar, Omar Espinoza y Humberto Verdugo apretaron el paso para lograr conquistar el voto de la militancia. Ellos guardan las formas, pero algunos de sus operadores se están dando con todo a seis días de que se lleven a cabo las votaciones que más de uno señala que van a estar desairadas por el desencanto interno. Un claro ejemplo de ello es que el expresidente del blanquiazul Sergio Castro Angulo habla en forma abierta de que no votará y hay más que están en esa misma postura. Algunos candidatos ya tomaron partido en la justa interna por el liderazgo estatal. El caso más visible es el de Humberto Verdugo que se la está jugando con Adolfo Rojo en contra del exalcalde de Choix Juan Carlos Estrada, lo que no le abonó en los apoyos de algunas figuras del panismo ahomense. El dato ilustrativo es que el exdiputado local Miguel Ángel Camacho está con Estrada. La duda es que si al final Camacho, el exalcalde Zenén Xóchihua y el exsenador Francisco Salvador López Brito se van con Ariel Aguilar o con Omar Espinoza en la elección local.



El deterioro. El presidente del PRD en Sinaloa, Audómar Ahumada Quintero, en el pecado lleva la penitencia. Ahora que Efrén Lerma, Ildefonso Medina y Carmen Romanillo renunciaron al partido, los califica de malagradecidos, pero cuando algunos militantes le reclamaron a la dirigencia en el pasado que a ellos les daban todo tipo de posiciones, los desdeñaron. Pero algunos no olvidan que Ahumada Quintero siempre ha tenido mano en el reparto de candidaturas y posiciones de gobierno. Así es que tanto quedan mal los que se fueron como el líder del PRD en la entidad. Por eso están como están.