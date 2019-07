De regreso. El alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, reapareció ayer justificando su ausencia del municipio: que fue por motivos personales. Es su forma de gobernar. Cuando no es por la causa que ahora señala es por ir a realizar gestiones a la Ciudad de México, que hasta el momento no han dado resultados porque algunos dudan de que sus viajes sean precisamente para lo que argumenta u otras salidas es para el relax, a recoger premios que dejan asombrados a los ahomenses. Pese a que fueron más días, Chapman revela que en esta ocasión sólo fueron tres días los de su ausencia, de la que ni por cortesía política se les informó a los regidores. Quizás porque los operadores políticos del alcalde no tienen las tablas para anticiparse a las críticas, porque les vale lo que digan sus opositores, o porque ni a ellos les avisó la causa de su partida. Muchos se van por esto último.



La nueva. Por cierto, Chapman salió con que ya tiene a la nueva directora de Educación tras la corrida-renuncia de Rosario Cañedo Olguín tras la pifia que cometió de nombrar a un emperador inexistente en un Lunes Cívico. Se trata de Theira Martha Gómez Rosas, a quien presentó con “bombo y platillo” en el evento de los Servicios Integrales en Choacahui, perteneciente a la sindicatura de San Miguel. Sólo fue la presentación porque Gómez Rosas entrará a trabajar el 1 de agosto. A ver cuánto le dura y si Chapman no le sale como a los que ha corrido: dejándola en evidencia.



Desacuerdo. Dicen que el debut de la nueva directora de Educación, Theira Martha Gómez Rosas, no pintó nada bien. Algunos lo calificaron de mal augurio. Y es que Chapman no escuchó de ella lo que quería. Cuando el alcalde le preguntó en ese evento su opinión sobre la planta de amoniaco en Topolobampo, siendo ella bioquímica, le contestó que no estaba de acuerdo en que se abriera, lo que se contrapone a la postura de Chapman, que se le vio en su rostro su contrariedad. O Gómez Rosas no conoce la postura del alcalde en torno a ese tema, o aun sabiéndola hace uso de su libertad. Sea por una causa u otra, dicen que la bioquímica empezó con el pie izquierdo. Chapman no es muy dado a tolerar a quienes no están en su misma posición.



Coyuntura. Hablando de intolerancia, los diputados locales priistas y panistas del Congreso del Estado se sumaron a la condena que realizaron los miembros de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio de Culiacán por los ataques a la libertad de expresión de los alcaldes Guillermo “Billy” Chapman, de Ahome; Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán, y Guillermo Benítez, de Mazatlán. La diputada priista Gloria Himelda Félix consideró que esa actitud de los alcaldes morenistas es parte de los tropiezos de estos desde que asumieron el poder, en tanto el legislador panista Jorge Villalobos aseguró que es necesario que el Congreso del Estado le ponga un alto a estos alcaldes. Cuando menos Chapman tiene juicios pendientes en ese poder que si estas fracciones se unen y con una parte de morenistas pueden lograr los votos suficientes para darle las gracias.



En la vitrina. El choicense Juan Carlos Estrada Vega y Adolfo Rojo Montoya debatirán hoy a las 11:00 horas en la ruta por la presidencia del PAN en Sinaloa. El agarre político será transmitido para los panistas y no panistas por facebock.com/pansinaloamx. En vivo y a todo color. Ya se sabrá si el debate entre Estrada Vega y Rojo Montoya despierta o no el interés, sobre todo de la militancia, que es la que va a votar el próximo domingo, además de si se van a dar hasta con la cubeta o el encuentro va a ser color de rosas.