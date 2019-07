Divididos. Contra lo que se creía, no tardó mucho la diputada federal morenista Yadira Marcos en recibir la respuesta del coordinador de Programas Federales Integrales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, a quien acusó de que no daba la cara ni resolvía las demandas de los sinaloenses. Montes Salas le contestó que él anda trabajando sin buscar reflectores ni haciendo politiquería.

Como que Montes Salas se lo dijo a Juan para que lo supiera Pedro, de que no le quita el sueño eso de que Marcos pediría su destitución si no empieza a dar resultados. Con lo dicho por Marcos y respondido por Montes Salas, no queda ni la menor duda de que el divisionismo en Morena en Sinaloa llegó para quedarse.

Otro ejemplo del encontronazo entre ellos mismos es en el Congreso del Estado, donde la coordinadora de los diputados locales de ese partido, Graciela Domínguez, lleva varios round con algunos legisladores, entre ellos el ahomense Jesús Palestino Carrera.



Sin palabras. El estate quieto que le puso el gobernador Quirino Ordaz Coppel lo asumió sin chistar el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. En lugar de devolver la pedrada optó por mejor llevar la fiesta en paz tras la actitud de confrontación que había tomado por los 50 millones de pesos que exigió al gobernador se los diera para realizar las obras de drenaje en las sindicaturas. A lo definido por Ordaz Coppel de que el estado invertiría directamente ese recurso, Chapman no tuvo más remedio que decir que lo importante es que logró esos recursos.

En realidad, el alcalde se quiere colgar de ese dinero para aparentar dar resultados, ya que esos recursos el estado los tenía programados para esas obras. ¿O a poco él logró los 100 millones de pesos que está invirtiendo el estado en los drenajes de la ciudad? El gobernador los canalizó por decisión propia tras los problemas que dejó la depresión tropical en septiembre pasado.



No mejora. Dicen que la imagen del alcalde de Ahome, Billy Chapman, no ha mejorado pese a que ha intentado ganarse las simpatías de la gente, sobre todo en la zona rural. El programa de la Brigada de Servicios Integrales, que no es otra cosa que una copia de acciones de gobiernos anteriores y del gobierno estatal actual, no le ha ayudado en mucho por los escándalos que él mismo protagoniza. Ejemplos sobran, pero además los apoyos que llevan a las comunidades y colonias la ciudadanía los toma como una obligación del gobierno y no una dádiva o gracia de Chapman.

Para acabarla de amolar, las decisiones de sus funcionarios, que no le son ajenas, echan al traste lo aparente generoso de su liderazgo. Ahí está el caso de los cortes de agua en los hogares de las comunidades rurales bajo el pretexto de que no pagan el servicio, cuando lo que tienen que hacer es limitarlo.



A garrotazos. Por cierto, se habla de que el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia en Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel, se pasó. Tiene razón en señalar que los trabajadores de Japama están actuando ilegalmente al cortar el servicio, lo que deja mal parado al gobierno de Chapman, pero eso no le justifica de incitar a los usuarios a que los agarren a garrotazos si lo quieren hacer. Algunos señalan que más bien se viera Padilla Montiel si encabezara las demandas penales en contra del gerente general de la paramunicipal, Guillermo Blake Serrano, y el gerente comercial, Alberto Corvera, por la definición de la política de corte del servicio a los morosos.