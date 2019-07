Por consigna. Los diputados locales morenistas ganaron la votación en la discusión de las cuentas públicas 2017 porque son mayoría en el Congreso del Estado, pero todo indica que perdieron en el terreno político y de opinión pública. El caso Ahome fue emblemático para los legisladores priistas de exhibirlos de que estaban actuando por consigna política y no técnico para rechazar el informe de la Auditoría Superior del Estado, que aprobó esta cuenta pública al cumplir con el 94 por ciento de las obligaciones en el manejo financiero, el mejor de los ayuntamientos de Sinaloa. Incluso, se habla que las observaciones que se hicieron a las cuentas públicas de Ahome son “peleables”. Al margen de esto, los diputados locales morenistas quedaron en evidencia con participaciones extraviadas como la del ahomense Juan Ramón Torres Navarro, aunque no se quedó atrás Cecilia Covarrubias.



Pifias. Un claro ejemplo de los extravíos de los diputados morenistas es que en el caso Ahome echaron en cara que no se hizo una carretera y un puente peatonal, por lo que los recursos fueron desviados. Lo de la carretera el diputado Juan Ramón Torres fue muy “gallo” para exponer el caso e incluso mencionó al exalcalde Álvaro Ruelas Echave de si lo iba a poner de su bolsa. Sin embargo, no dio razón a qué carretera se refería. Se hizo como que la Virgen le habla a la hora de que le preguntaron sobre a qué carretera hacía mención. Que se sepa la única carretera que se hizo en ese año fue la de San Miguel-Zapotillo y esa está terminada. ¿A qué carretera se refiere Torres Navarro que no se hizo? En el caso del puente peatonal, dicen que como que la diputada local Cecilia Covarrubias pasó por alto a propósito o porque no leyó bien el informe de que esa obra tiene su origen en el 2016 y que no se pagó en el 2017, como lo observa la ASE. Estos y otros casos que tocaron para argumentar su rechazo a la aprobación de la cuenta pública les está facilitando a los priistas para exhibirlos de que actuaron con sentido político.



La cueva de Alí Babá. Si algo le faltaba al director de Inspección y Normatividad de Ahome, Marco Vinicio Contreras Bringas, para que el ambiente se le contaminara aún más, ya le llegó: los líderes de las organizaciones de empresarios destaparon la cloaca de corrupción de los inspectores a su mando que, según la denuncia que harán al alcalde Guillermo “Billy” Chapman, exigen cuotas extraordinarias a los propietarios de los negocios. No es nuevo esta práctica porque incluso ya la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, tiene un procedimiento a raíz de una denuncia de intento de extorsión de los inspectores hacia un comerciante. Así, parece que Inspección y Normatividad está convertida en la cueva de Alí Babá. Eso se le suma a Contreras Bringas el hecho de que enfrenta un litigio legal por falsificación de documentos.



Relevo. La posición que tenía el senador Mario Zamora Gastélum en la Financiera Nacional de Desarrollo en Los Mochis ya la perdió. Ayer, Miguel Enrique Robles Usher dejó la titularidad de esa institución a Ángel Cárcamo Velázquez. Robles Usher estuvo dos años y medio en ese cargo, pero ya llegó una nueva administración federal que le dio las gracias pese a que el exregidor es bien aceptado por los productores por el trato que recibían.



Las razones. Víctor Valenzuela no se fue de la administración municipal sin que lo chifleteara el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Dicen que este justifica su salida a que no se ajustó a la política del gobierno municipal. Hasta eso que la gente de Valenzuela le dan la razón a Chapman: el ahora excoordinador de sindicaturas sí trabajaba, no como otros funcionarios que están cobrando pero no trabajan. A eso no se adaptó Valenzuela, a ser aviador, dicen.