Jalón de orejas. En medio de un ambiente enrarecido, los panistas eligirán hoy a su nuevo presidente estatal entre Juan Carlos Estrada Vega y Adolfo Rojo Montoya, y su nuevo líder en Ahome entre Ariel Aguilar, Humberto Verdugo y Omar Espinoza.

El proceso se puso al rojo vivo tras el debate que sostuvieron Estrada Vega y Rojo Montoya, al grado de que la Comisión de Justificia del Comité Ejecutivo Nacional le pegó un jalón de oreja al primero por hacer acusaciones de los “negocios” del segundo.

Sin embargo, dicen algunos que el llamado de atención a Estrada Vega, exalcalde de Choix, es tardío e insuficiente. Y es que se hace a unas horas de la votación y es “muy tibio”, ya que lo que querían era que a este lo sancionaran con suspenderle su candidatura por los ataques que lanzó contra Rojo Montoya. Se habla que ese escenario sí se vio, aunque no se decidió por esa vía porque el divisionismo hubiera sido peor.



Mancuerna. La elección de la dirigencia estatal parece que va a impactar en las municipales, ya que los candidatos hicieron mancuerna. Por ejemplo, Ariel Aguilar, quien quiere repetir como presidente del PAN en Ahome, se alineó con Juan Carlos Estrada, como también lo hizo Omar Espinoza, otro de los aspirantes. En tanto, Humberto Verdugo, otro candidato, está con Adolfo Rojo Montoya. Así, el voto podría beneficiar a Estrada porque se supone que la gente de Aguilar y Espinoza lo apoyarán, pero ya en la votación por el liderazgo local el sufragio se dividirá entre ellos, lo que a eso le apuesta Verdugo. Los cálculos que algunos sacan es que Aguilar lleva mano por el apoyo que tiene de los líderes de los grupos internos, pero es más de lo mismo. Por esto último podría haber sorpresas.



Invento. Dicen que el diputado local morenista Juan Ramón Torres Navarro parece que faltó a los principios que él mismo enarboló en la tribuna del Congreso del Estado. Uno de ellos es el no mentir. Para que le haga honor a ese principio muchos ahomenses están esperando a que dé a conocer la carretera que no se hizo y cuyos recursos se desviaron, como acusó en la sesión pasada en el recinto legislativo, cuando lanzó la interrogante si el exalcalde Álvaro Ruelas Echave los iba a pagar de su bolsa. En ese momento no reveló a qué obra carretera se refiría. Se habla que algunos le han preguntado sobre ese tema y no atina que decir. Por eso, el debate que sostuvieron para desaprobar las cuentas públicas de 2017 en Ahome no tuvo credibilidad porque hicieron señalamientos que hasta la fecha no han acreditado porque parece que inventaron. ¿O no?



Circo. Sólo a mover la bitachera dicen que fue el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, al campo pesquero Lázaro Cárdenas. Y es que se reunió por separado con los grupos que están enconados por la planta de amoniaco en Topolobampo para escuchar sus argumentos a favor y en contra, como si no los conociera. Para mayor sorpresa les prometió volverse a reunir con ellos, pero ahora todos juntos y con especialistas que están a favor y en contra de la instalación de la planta. El único sentido que le ven muchos es que Chapman quiere armar circo, maroma y teatro porque está claro que ninguno de los dos grupos va a modificar su postura y estiman que la pugna se va a agudizar. ¿Cómo va a resolver el alcalde si le da o no los permisos a la empresa? ¿Con los estudios técnicos, legales o con lo que escuche en esas reuniones? No faltan ocurrencias.



Exhibidos. Una papa caliente le llegó al alcalde ahomense con el escrito de denuncia de los dirigentes de las organizaciones del empresariado ahomense de los presuntos actos de extorsión en que incurre el personal de Inspección y Normatividad. Ya el titular de la dependencia, Marco Vinicio Contreras Bringas, empezó a chafear la acusación con que es muy ambigua y no se señala a las víctimas.