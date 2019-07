Paisanaje. La mayoría de panistas del norte de Sinaloa, sobre todo los de Choix, están de fiesta por el triunfo de Juan Carlos Estrada Vega a la presidencia del Partido Acción Nacional en Sinaloa sobre Adolfo Rojo Montoya. Tras el resultado se puede decir que se cumplieron los pronósticos de que los panistas de base le iban a ganar a la cúpula partidista, estimaciones que tomaron fuerza tras el debate entre ambos candidatos. Y es que Estrada Vega hizo todo para identificarse con los panistas de a pie que ubicaron a Rojo Montoya como la carta de la cúpula partidista. De inmediato, el exalcalde de Choix tomó el discurso de la conciliación, de la unidad, alejado ya de la confrontación, del ataque, que uso en la campaña y que tuvo su clímax en el debate que le valió una reprimenda de la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Muchos dan por adelantado que la actitud poselección de Estrada Vega no va a cambiar el escenario del divisionismo.



El vaticinio. No hubo sorpresas en la elección panista para definir los liderazgos en Ahome, El Fuerte y Choix. Y es que el favorito en Ahome, Ariel Aguilar, se alzó con el triunfo. Quizás el dato que le hizo ruido a varios es que en segundo lugar quedó Omar Espinoza, dejando en tercer lugar a Humberto Verdugo. La explicación que dan es que Aguilar y Espinoza se definieron para la elección estatal con Estrada Vega, en tanto Verdugo con Rojo Montoya. Se dice que esto influyó en la elección local, contrario a que la definición de los dos candidatos por Estrada Vega les iba a afectar por la dispersión del voto de ambos. Sí fueron competencia, pero no le favoreció a Verdugo que hizo su pataleo. Y tan no hubo sorpresas que lo previsto ocurrió: el abstencionismo panista por el desencanto. En Choix también se cumplió el pronóstico: Carmina Reyes Soto le ganó a Miguel Ramón Echeverría, en tanto en El Fuerte ni siquiera hubo competencia. Ahí hubo un solo registro, el de Carlos Javier Flores López.



El perdedor. En cuanto conoció que el resultado le era favorable, el que logró repetir en la dirigencia panista de Ahome, Ariel Aguilar se fue en contra del alcalde Guillermo “Billy” Chapman. No profundizó mucho, pero Aguilar acusó a Chapman de meter las manos en el proceso interno. O sea, jugó con uno de los candidatos, pero perdió, según cuentan los allegados al triunfador en la elección panista, De hecho, Aguilar calificó a Chapman de ejercer un gobierno nefasto y deplorable, lo que fue una probadita de cuál va a ser su postura en torno al gobierno municipal. Tomando en cuenta lo dicho por Aguilar, Chapman se quedó con las ganas de tener un líder panista a modo que era su tirada.



Resentida. Dicen que Laura Gálvez, una de las gentes del senador Mario Zamora, no asimila que la dejaran fuera de la dirigencia del PRI, que fungió hasta hace unos días como secretaria general. Y es que chotea los eventos que realiza la actual líder Dulce Ruiz, como el que realizó en el ejido Mochis. Sin embargo, Jesús Gil, allegado de Ruiz, le salió respondón. Gálvez tendrá que pensarla dos veces para chifletearlos de nuevo.



Cuestión de tiempo. ¿María Guadalupe Ibarra Ceceña se queda como rectora o no una vez que se reforme la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural del Sinaloa? La consulta que realiza el Congreso del Estado por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación parece que está dando color para la respuesta. La versión que empezó a correr es que todo apunta que Ibarra Ceceña dejará esa responsabilidad para fines de año, una vez que se cumpla con el proceso legislativo que dejará las bases para el nombramiento del nuevo rector.