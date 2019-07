Simulación. Lo único que logró el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, con eso de consultar a los habitantes de los campos pesqueros en torno a la planta de amoniaco fue agitar más las aguas. La confrontación de los que se oponen y los que están a favor subió de tono porque vislumbran que se está a un paso de que la comuna defina sí le da o no el permiso de construcción y uso de suelo a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente para la instalación de la planta. Sin embargo, ambos bandos tienen una coincidencia: que esa consulta es pura faramalla de Chapman porque ya tiene que decidir.

Es más, hay algunos en el campo pesquero Lázaro Cárdenas que no quieren saber nada de los especialistas, con los que dijo se va a discutir el tema. Pero hay otros de esa misma línea que están puestos para ir a debatir. Incluso la empresa GPO también envió boletín para decir que quiere estar en esos debates. ¿A poco Chapman va a resolver lo del permiso con lo que escuche en ese debate? ¿Que en todo este tiempo no se ha documentado sobre el tema para resolver en forma ejecutiva, no con consultas populares?



Visita. A la par de Chapman, la diputada federal morenista Tatiana Clouthier Carrillo trae su estrategia para resolver lo del permiso de la planta de amoniaco, pero, según lo ha expresado, es para que se le niegue a la empresa en el lugar en que se pretende construir. Respalda la posición de los que se oponen a que se instale en Topolobampo, pero que se busque otro lugar para que la inversión no se vaya de la región. Clouthier Carrillo estará hoy ofreciendo una conferencia de prensa sobre el tema a las 15:00 horas en el Centro Cultural de Topolobampo. Que trae especialistas y ambientalistas. O sea, la diputada federal trae los suyos. ¿Los va a escuchar el alcalde? Se habla que no, que él va a traer otros. Y así se la van a llevar.



Disminuidos. La elección del nuevo dirigente estatal y municipales del Partido Acción Nacional confirmó lo disminuido que está el instituto político. Los integrantes son muy poquitos, sin ánimo de participar y divididos. Por eso, dicen que Ariel Aguilar, en Ahome; Carlos Javier Flores, en El Fuerte, y Camerina Reyes, en Choix, están obligados a entusiasmar a su gente y a ser atractivos para los ciudadanos, lo que muchos dudan que logren. Cuando menos Aguilar ya dio muestras de que va a ser un “opositor duro” al alcalde Chapman, lo que podría levantarle sus bonos en el interior y exterior del partido.

La definición de su liderazgo no le cayó nada bien a los que abrevan de la mano de Chapman ni al presidente ahomense. De Flores no se espera mucho por su tibieza ante la alcaldesa Nubia Ramos. La prueba es que como regidor ha jugado un papel gris. Ni con el pétalo de una rosa toca a Ramos. Por el mismo estilo está Reyes en Choix. No representa contrapeso al alcalde Omar Gill Santini. Y se habla que elementos tiene de montón para exhibir el fiasco de gobierno que está haciendo.



Frente. Para tratar de sobrevivir, la mermada dirigencia del Partido de la Revolución Democrática trata de hacer un Frente Amplio en Sinaloa. De entrada, ya está con ese boleto con la organización Vamos Juntos. Una de las lideresas del PRD en Ahome, María de los Ángeles Valenzuela, ya anda en acción para echar andar ese proyecto en este municipio. Ya hasta tienen una reunión con ese objetivo para el sábado 10 de agosto. Pues algo se les tenía que ocurrir porque algunos hablan que están en fase terminal.



De nuevo. Al diputado local morenista Jesús Palestino lo quieren crucificar en su bancada: votó a favor de la cuenta pública de Ahome. No se prestó a la consigna. De por sí ya lo traen de bajada.