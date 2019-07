De antología. Como en feria le fue al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, por la respuesta que le dio a los líderes de las organizaciones empresariales que denunciaron por escrito ante él presuntos actos de extorsión del personal de Inspección y Normatividad. Y es que en lugar de remitir la denuncia a las autoridades correspondientes, como es su responsabilidad, Chapman atacó a los denunciantes, defendió a los inspectores, al grado de exigirle a los dirigentes empresariales que les dieran una disculpa pública y escrita porque no presentaban pruebas.

De antología para encubrir presuntos actos de corrupción y desestimular la denuncia ciudadana, dicen algunos sobre la reacción de Chapman. En realidad, a muchos ahomenses no les extraña la postura del presidente porque fue la misma que tomó sobre su entonces jefe de prensa, David Membrila. Primero lo defendió pese a las evidencias de actos irregulares en que incurrió, pero después lo tuvo que cesar porque, dicen, ya no lo pudo encubrir. ¿Dónde quedó el discurso del ataque a la corrupción?



Efímera. La respuesta que obtuvieron de Chapman hizo trizas la luna de miel que los líderes empresariales habían empezado con él. Es más, algunos ahora hasta se mofan de los dirigentes empresariales, como Eury Valle, que tras la reciente reunión que sostuvieron con Chapman, quien los había desdeñado, se desvivieron en elogios y hasta le dieron el voto de confianza por las cosas que está haciendo su gobierno. Lo mismo el alcalde, que exaltó el papel de los empresarios tras que no perdía oportunidad de chifletearlos. Es decir, alabanzas mutuas. Sin embargo, el alcalde los puso pagados porque le denunciaron a “sus muchachitos”, y los empresarios no se quedaron con ella, sino también lo arrebataron. ¿Cuándo se volverán a reunir para que se echen flores?



Una tras otra. El alcalde está incontenible. Uno más de sus desaciertos: ante la exigencia de los pobladores de El Jitzámuri de suministro de agua, Chapman les salió con que si ya esperaron 30 años, ahora que lo hagan hasta que esté rehabilitada la planta de Tabelojeca. En cambio, la dirigente del PRI, Dulce María Ruiz, y Ariel Aguilar, líder del PAN, acudieron a esa comunidad a repartir agua.



Otro frente. Para aparecer como víctima, el gobierno chapmista instrumentó su estrategia para desacreditar al Gobierno del Estado. Luego de que el gobernador Quirino Ordaz Coppel pusiera en su lugar al alcalde Guillermo “Billy” Chapman de que no le depositaría los 50 millones de pesos para el drenaje como se lo exigía, sino que ellos lo ejercerían directamente, el director general de Obras Públicas, José Carlos Grandío, está echando en cara que son 15 obras las que tiene el gobierno estatal paralizadas en el municipio. Grandío quiere saber los motivos por la que están suspendidos esos trabajos. Es posible que pronto le llegue su respuesta porque el Gobierno del Estado ya no anda con contemplaciones con esta administración.



Alivio. Un respiro tuvo el exalcalde de Choix Juan Carlos Estrada Vega tras su triunfo en la elección del domingo pasado para presidente del Partido Acción Nacional en Sinaloa. Su contrincante, Adolfo Rojo Montoya, aceptó el resultado de la jornada, aunque casi 48 horas después de darse cuenta que los números no le favorecieron luego de tener el control del partido en varios periodos. Es muy temprano para saber si Rojo Montoya se va a sumar a la tarea de reconciliación y resurgimiento del albiazul en los hechos y no solo de los dientes para afuera, pero los panistas de un lado y otro por lo pronto tomaron a bien ese gesto del Popo. Algunos aseguran que ese buen ambiente tendrá su primera prueba cuando se repartan las posiciones en el partido y mucho más con las candidaturas para el 2021.