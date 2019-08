Engallados. Si el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, creyó que iba a aterrar, como es su estilo de gobierno, a los líderes empresariales por su respuesta agresiva tras que le denunciaran presuntos actos de extorsión del personal de Inspección y Normatividad, se equivocó. Por el contrario, los dirigentes de las organizaciones de la iniciativa privada parece que se engallaron más. Por ejemplo, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Marco Vinicio Ibarra, está muy lejos de retractarse de la denuncia, mucho menos pedirle disculpas a los inspectores, como se los exigió el alcalde, a quien le aclara que los litigios le corresponde interponerlos a los empresarios afectados y en donde se ventilarán las pruebas. Esa es también la postura de los demás líderes empresariales que solo son intermediarios para hacerle del conocimiento de lo que está pasando en el sector al alcalde, pero con esa respuesta que les dio parece que está más interesado en proteger esos actos ilícitos que se esclarezcan los hechos.



Omiso. Todo indica que Chapman actúa por impulso cuando ve amenazados sus intereses. Se le borra lo que él pregona: que es un hombre de leyes, conocedor de ellas. Ya algunos abogados observaron que con la actitud que tomó en torno a la denuncia de los líderes empresariales, a quienes los acusó de señalar en falsedad y de tratar de desprestigiar su gobierno, está incurriendo en una responsabilidad legal por omisión. El procedimiento que debió seguir Chapman es, una vez que recibió la denuncia, de inmediato turnarla al ministerio público y al Órgano de Control Interno, lo que por lo que se ve no lo hizo porque en lugar de comunicar eso, se soltó un habladero ¡en contra de los denunciantes, que son nada menos y nada más que los líderes empresariales! Y aquí la opinión se ha dividido: algunos aducen que los dirigentes empresariales pueden denunciar a Chapman por omisión, pero otros alegan que el alcalde está a tiempo de salvar la situación.



Inscripciones. Lo que parecía ser un problema para el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, se convirtió ayer en un punto a favor de Policarpo Infante, coordinador general de Cobaes en la zona norte, tras evidenciarse que les está yendo muy bien en la inscripción. Ayer, cientos de padres de familia y estudiantes hicieron largas filas para entregar documentación en el Cobaes 02 de Los Mochis y los involucrados pedían que se abrieran más números para atenderlos porque sólo habían dado 120 fichas, pero después que el director general de la institución explicó que ese plantel se satura tanto que es el que tiene mayor número de estudiantes del estado, algunos tuvieron que tomar otras opciones. No era por falta de atención, sino porque el número de salones no les permite recibir más alumnos. Eso sí, dio como opción el Cobaes 54, ubicado a unos metros, ese plantel que por años no se usó porque se decía que estaba contaminado con varilla cobalto 60.



A modo. Después del papelito que hicieron los diputados en el Congreso con la aprobación de las cuentas del Gobierno del Estado, en lo que no tuvieron ninguna discrepancia es en postergar la aplicación de la reforma de reducción de los legisladores. O sea, no quieren perder la oportunidad de tener el espacio en caso de que se les dé las condiciones para su reelección. Es una decisión legislativa a modo la de postergar la reducción de 40 a 30 diputados. Dicen que la justificación que pusieron es de dar risa: que el proceso para aplicar la reforma es largo y complejo, por lo que vieron viable darle más tiempo. ¿Y cómo la reforma de reducción de los regidores en los ayuntamientos no fue largo y complejo? El votar en contra de postergar la reducción le valió a la diputada local panista Roxana Rubio, hija del exalcalde de El Fuerte Eleazar Rubio, el reconocimiento de algunos.