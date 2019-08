Entredicho. Cada vez son más amplios los sectores en Ahome que se mofan de lo dicho por el alcalde Guillermo “Billy” Chapman en el sentido de que la acusación que hicieron los líderes empresariales es para desprestigiar su gobierno. Dicen que no hay necesidad porque ellos mismos lo hacen con su postura y actuar, como en esos señalamientos de presuntos actos de extorsión de sus “muchachitos” de Inspección y Normatividad.

Cada vez hay más evidencias de que Chapman tolera posibles conductas ilegales de sus colaboradores al grado de estar en el límite de la ilegalidad, contrario a su discurso machacón de todos los días. La desproporcionada respuesta que les dio a los líderes empresariales llevó a muchos a revivir casos recientes en el que la verticalidad de Chapman queda en entredicho.

¿A poco Chapman no conocía la presunta conducta irregular de David, que como su jefe de prensa signó contrato publicitario con una empresa radiofónica manejada por uno de sus familiares por un monto de casi 100 mil pesos mensuales? Lo cierto es que no son pocos los abogados que pugnan que a Chapman se le abra procedimiento cuando menos por omisión.



El fondo. Se habla que la esquizofrénica reacción que tuvo Chapman tras recibir la denuncia por escrito de presuntos actos de extorsión que le presentaron los dirigentes empresariales no es tanto por defender a los inspectores de Inspección y Normatividad, sino al director de esta dependencia, Marco Vinicio Contreras Bringas. Es uno de los escasos funcionarios que le quedan del grupo Verdadera Integración Ciudadana, que lo arropó en su aspiración por la alcaldía.

Dicen que la defensa es por conveniencia, ya que Chapman quiere parar la imagen de traidor que le han endilgado por cesar a casi todos los integrantes del grupo VIC, entre ellos a Jaime Beltrán, quien inició como tesorero. Chapman usa a Contreras Bringas para contener los ataques de Beltrán, que se fue dolido de la administración y que ya empezó a hablar. Sin embargo, la presión se le vendrá a Contreras Bringas porque no sólo tiene los señalamientos en contra de su personal sino que él mismo enfrenta acusaciones formales de falsificación de documentos.



Reconciliación. Juan Carlos Estrada Vega no pierde el tiempo tras ser electo presidente del Partido Acción Nacional en Sinaloa. Ayer estuvo en la ciudad y logró reunir a los líderes de los grupos que se dieron con todo el domingo pasado, lo que puede ser significativo en la ruta por lograr la unidad luego de que en la elección hasta estuvieron a punto de los golpes. Lo que sí es que parece que no se va a andar con miramientos con los panistas que llegan a diputados o regidores y que ya sólo rezan para su santo. El exalcalde choicense advirtió que estos van a ser sancionados si no acatan las directrices de la dirigencia municipal. Parece que el mensaje iba derechito al regidor Alfonso Pinto Galicia, quien ha dado muestras de que más que opositor de la administración chapmista es su comparsa. Pues ya se verá si Estrada Vega lo cumple porque ya está visto que llegan muy bravos y cuando se acomodan lo prometido queda en eso.



Listos. El expresidente del PRI en Ahome Felipe Velázquez Zazueta recobró brío político. Ayer reapareció como coordinador de enlace operativo de la elección interna en Ahome para la dirigencia nacional que se disputan Alejandro Moreno, Ivonne Ortega y Lorena Piñón. Velázquez Zazueta tiene tramo recorrido en esas lides, como se vio en la conferencia que ofreció la líder Dulce María Ruiz Castro para invitar a la militancia a salir a votar el domingo 11 del presente mes. Que son 52 mil 466 priistas en Ahome, cifra que dejó sorprendidos a muchos. Pero la gran pregunta es cuántos van a salir a votar y por quién. Se habla que “Alito” Moreno va a arrasar. ¿Será?