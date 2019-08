Represalia. Con razón o sin razón, pero por la forma en que lo hicieron y a quien se lo hicieron, muchos dicen que la clausura del restaurante del exgerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Luis Felipe Villegas, es un acto de represalia política de la administración del alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Es más, se habla que el presidente autorizó el golpe a Villegas, uno de sus feroces opositores que lo ha criticado hasta el cansancio y pedido su juicio político en el Congreso del Estado. De hecho, el activista social no tenía mucho de haber ido a la capital sinaloense a moverle a ese tema cuando los inspectores de Inspección y Normatividad le cayeron en medio de un impresionante operativo con elementos preventivos para ese efecto con el argumento de que el local no tiene el permiso de uso de suelo. El local tiene alrededor de 30 años ahí. En realidad, el zarpazo chapmista es un aviso para sus demás opositores, con lo que, dicen algunos, ya empezó a asomarse el autoritarismo. Y aún hay más: el extesorero Jaime Beltrán se apersonó a la reunión que Felipe Villegas tuvo en conocido restaurante el mismo viernes en la tarde.



Tapar el ojo al macho. Con la reacción que hubo en contra, por los visos de represor de sus opositores, el gobierno chapmista tuvo que sacarse otra acción bajo la manga para justificar el actuar en contra de Villegas: clausuró algunas tiendas de conveniencia de cadena nacional. Los motivos son lo de menos, cualquier justificación la hacen válida cuando quieren actuar. Aparte de dar el mensaje de que el actuar de los inspectores de Inspección y Normatividad es parejo y no selectivo, también estos quieren aparecer como que presentan trabajo. Muy chambeadores salieron los “muchachitos”, pero da la casualidad que lo hacen en medio de las acusaciones que les realizaron los líderes de las organizaciones empresariales de que presuntamente incurren en actos de extorsión, lo que provocó que Chapman se enojara y les exigiera que se disculparan con los inspectores, quienes ahora andan con la espada desenvainada.



Comparecencia. A otro que le llegó citatorio de este grupo de activistas sociales fue a Guillermo Padilla Montiel, presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia en Sinaloa. Lo está llamando para que comparezca el ministerio público del fuero común Juan Pedro Cota. Eso será el martes a las 13:00 horas. Y es todo un misterio la causa por el que lo citan, ya que Padilla Montiel no sabe. El documento que recibió para ese efecto no lo específica. ¿Será mera casualidad que primero se van contra Luis Felipe Villegas y ahora contra Padilla Montiel? Algunos dicen que sí, porque son actores distintos los que están actuando en sus casos.



Al combate. El diputado local morenista Jesús Palestino Carrera no se va a dejar que lo corran de Morena por haber votado en contra de la iniciativa de ley de matrimonio igualitario. De hecho, ya está preparando su defensa con abogado y toda la cosa. De ser necesario, Palestino Carrera recurrirá a los tribunales electorales para dar la batalla final porque de antemano ya da por hecho que lo van a expulsar, como lo han dejado notar connotados dirigentes nacionales de Morena que mangonean la Comisión de Honor y Justicia. El diputado local es un genuino morenista, fundador de ese partido, que ubica esa embestida en contra de él y de otros legisladores de gente que llegó a Morena de otros partidos. ¿Hizo bien Palestino en votar en contra del matrimonio igualitario cuando había la línea en esa bancada de hacerlo a favor? El debate tiene sus vertientes: una de ellas es que deben de acatar las instrucciones porque se deben al partido, pero hay otras, como esa de que el legislador es libre de emitir el sufragio de acuerdo a sus convicciones y principios. Y esa iniciativa va en contra de la formación de Palestino, que es un hombre religioso.