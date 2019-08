Cortina de humo. Para nadie queda duda ya que con los hematomas del desprestigio, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, decidió irse contra sus adversarios de manera directa envuelto en un discurso desgastado de ver por el cumplimiento de la ley. Así entiende todo mundo la embestida que se inició contra el exgerente general de la Japama Luis Felipe Villegas, a quien en medio de un aparatoso operativo policial le clausuraron su restaurante bajo el pretexto de que el local no tiene permiso de uso de suelo cuando tiene funcionando ¡30 años! Hasta donde se sabe no hubo procedimiento administrativo de por medio. Para encubrir su verdadero objetivo, los inspectores de Inspección y Normatividad clausuraron varios locales de una cadena comercial. El director de esta dependencia, Marco Vinicio Contreras Bringas, no vio ni actuó por las supuestas irregularidades en los 8 meses que lleva al frente de esa responsabilidad sino hasta ahora cuando hay serios señalamientos de corrupción de su personal.



Vendetta. En este contexto, tengan con que sustentarlo o no, la embestida del gobierno chapmista se enmarca en una vendetta contra los líderes empresariales que se atrevieron a denunciar presuntos actos de extorsión del personal de Inspección y Normatividad. Incluso algunos dicen que como la respuesta que les dio Chapman de que se disculparan porque estaban acusando su pruebas y con falsedad no los intimidó, pues ahora usa las instituciones del gobierno municipal para aterrarlos, meterles presión para que le bajen tres rayitas con las críticas a su gobierno que, en sus propias palabras, quieren desprestigiar. Hoy se va a saber si con el mensaje que les envió el alcalde los líderes empresariales se le hincan o asumen una actitud digna ante las señales del autoritarismo. Hoy se reúnen los dirigentes empresariales en la Intercamaral y difícil no fijar una posición cuando en realidad el mensaje es para ellos por contestones.



Aguerrida. Ahí donde la ven, la diputada local morenista Rosa Inés López Castro es de armas tomar. Contrario a lo que jura y perjura su coordinadora de bancada en el Congreso del Estado, Graciela Domínguez, de que no presionaron a nadie para la votación de las cuentas públicas de 2017, López Castro asegura que sí. A ella sí la presionaron y de pilón la regañaron por votar en contra del dictamen de la Comisión de Fiscalización que reprobaba las cuentas públicas del Gobierno del Estado. Hasta de la Ciudad de México le hablaron. Por lo que ella ha dicho, ya se sabe como masca la iguana con el morenismo, que por ese tipo de acciones va de capa caída. ¿Qué no iban a cambiar la forma de hacer política? ¿Qué no criticaban a los borreguitos del PRI?. Cuando menos con López Castro y Jesús Palestino se estrellaron, porque Juan Ramón Torres y Cecilia Covarrubias hacen cada papelito al actuar bajo consigna.



Agitación. Si no se avivan los cerebros del gobierno federal, estatal y municipal, esta semana será de agitación en el Valle del Carrizo. Y es que los habitantes afectados por la depresión tropical de a casi un año que los inundó al grado de que los dejó con solo lo puesto que traían, tomarán la carretera Internacional en El Carrizo por la lentitud de los trabajos del drenaje pluvial. No ven avances y las lluvias están encima. Eso será mañana y para el jueves los productores de trigo amenazan con tomar la caseta de peaje de San Miguel porque no les pagan los apoyos de la producción. Sin embargo, ese mismo día podían cambiar de estrategia y en lugar de la caseta, toman la México 15.



Dificultad. Se habla que el presidente electo del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada, podrá unir a los panistas en los municipios, pero en el suyo, en Choix, parece que no.