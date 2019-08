Para rato. El alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, está a salvo del juicio político mínimo otros dos meses. La razón es que los diputados locales, muy cansados los pobres de tanto trabajo, se fueron de vacaciones tras el segundo periodo ordinario de sesiones. Así es que hay Chapman para rato porque luego que lleguen de vacaciones van a poner de pretexto de que tienen mucho trabajo para el presupuesto de 2020.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Horacio Lora Oliva, ya mostró que no tiene el más mínimo interés en tratar ese tema en dicha instancia para de una vez por todas saber si le siguen para adelante o no con el juicio político solicitado por diferentes organizaciones civiles ahomenses. De hecho, hay versiones de que la actitud de Lora Oliva es parte de un acuerdo que tiene con Chapman, con el que se vio recientemente en un acto de la embajada estadounidense en Hermosillo, Sonora. Horacio Lora no es cualquier cosa en el Congreso si se toma en cuenta que quedó como presidente de la Comisión Permanente de Diputados.



En casa. Vaya líder que tiene la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de Los Mochis. Resulta que Alejandro Félix Limón respaldó la acción de los inspectores de Inspección y Normatividad de clausurar el restaurante de Luis Felipe Villegas, un expresidente de esa organización. Y es que para darle más fuerza a su posición, en un respaldo absoluto al gobierno del alcalde Gullermo “Billy” Chapman, Félix Limón señaló que la clausura está justificada porque Villegas no atendió un requerimiento de la dependencia municipal. Y que no sólo es a Villegas sino a otros negocios más, por lo que no le ve sentido político a las medidas del gobierno chapmista. Dicen que con ese tipo de líderes para qué quieren adversarios los restauranteros.



A la defensiva. Se habla que la dirigente del PRI en Ahome, Dulce María Ruiz Castro, no se está durmiendo en sus laureles porque algunos le están haciendo ruido. Los está combatiendo en tres vías: emprende acciones para enfrentar a sus críticos, sobre todo internos, prepara lo de la elección del próximo domingo para elegir a la próxima dirigencia nacional del partido y hace trabajo social llevando apoyo a gente necesitada en el municipio. Para algunos, para sorpresa, está dando el ancho, aunque no faltan aquellos que tratan de chotearla. Uno de estos casos dicen que es Laura Gálvez, exsecretaria general del PRI y que un tiempo se quedó como mandamás tras la renuncia de Aldo Prandini como presidente del tricolor. Dicen que lo que realmente les duele a sus detractores es que el instituto político está reviviendo con el nuevo liderazgo, entre los que se encuentra el secretario general César Gerardo Lugo.



Favorito. Todo hace indicar que el ambiente es favorable en Ahome para Alejandro Moreno en la elección del próximo presidente nacional del PRI. Esto porque la mayoría de los líderes están trabajando en su favor. Es más, algunos dicen que va a ganar por paliza. Ya se verá.



Adelantado. Se habla que el que anda más volado de la cabeza con ser diputado local es Ismael Álvarez Ruelas. No es que se vaya a lanzar como candidato en la elección de 2021, ya que él quiere hacer legislador antes. Y parece que se le va a hacer porque es el suplente de Gildardo Leyva Ortega, diputado local por el Distrito Electoral 01, que abarca El Fuerte y Choix. La apuesta que tiene Álvarez Ruelas es que Leyva Ortega pida licencia para pelear la alcaldía de El Fuerte o cuando menos reelegirse. Lo más seguro es que sea lo primero, para lo que se asegura ya el legislador anda trabajando haciendo alianzas con diferentes actores políticos.