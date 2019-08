Su apuesta. El subsecretario de Gobierno Marco Antonio Osuna Moreno vino ayer en forma institucional a Ahome, la tierra que para nadie es un secreto quiere gobernar. Su apuesta es el 2021, pero por lo pronto cacaraqueó que los índices delictivos se han reducido, lo que a nivel de percepción de la sociedad dista mucho de lo que asegura. Pero los números son los números, lo que presumió Osuna Moreno en el marco de la reunión que sostuvo con los mandos de los diferentes cuerpos de seguridad federal, estatal y municipal. Y por ahí dicen que después del encuentro el subsecretario de Gobierno vio lo suyo con su gente, con sus operadores. ¿Será?



Peor tantito. Si algo está saliendo a relucir con el pleito de los diputados locales morenistas, entre ellos el ahomense Jesús Palestino Carrera, es que los morenistas no le perdieron pisada a los priistas. Es más, hasta salieron peor, lo que deja muy mal parada a la líder de esa bancada en el Congreso del Estado, Graciela Domínguez. Que se sepa ni en los peores tiempos del priismo el Poder Legislativo había sido tomado de manera facciosa para ajustar cuentas contra los adversarios internos o externos, como ahora Morena lo está haciendo. ¿O cómo se le puede llamar el hecho de que Morena usara el Congreso del Estado para notificar de los citatorios a los diputados enjuiciados por votar en contra del matrimonio igualitario? Si de por si el hecho de abrirles procedimiento a los legisladores por la causa antes mencionada se antoja exagerado, el manejo que se le está dado llega al desaseo.



Jalón de orejas. Un coscorrón le pegó el presidente de los restauranteros en Sinaloa, José Miguel Taniyama Ceballos, al presidente de la Canirac en Los Mochis, Alejandro Félix Limón, que avaló la embestida del gobierno del alcalde Guillermo “Billy” Chapman en contra de un expresidente de la organización Luis Felipe Villegas a quien le cerraron su restaurante bajo el argumento de no tener el permiso de uso de suelo. Lo menos que Taniyama Ceballos expresó es que la de Félix Limón es una postura desafortunada porque está para defender a los agremiados y no estar en su contra. En pocas palabras, le dio una cátedra de liderazgo. Es más, la postura de Félix Limón levantó la ceja de más de un restaurantero que dicen que para que quieren enemigos con ese presidente que con su actuación parece estar cooptado por la administración chapmista.



Salió el peine. No pasó mucho tiempo para que empezaran a surgir datos de las razones de la postura de Félix Limón en contra de Luis Felipe Villegas. El líder restaurantero en Los Mochis está casado con la regidora priista Rosy López, quien ya algunos la ubican más pegada a la administración de Chapman que a las posiciones de la fracción priista comandada por el regidor Raúl Cota Murillo. Es más, al principio ella parecía no ser de la bancada priista. ¿La regidora influiría en su marido para que saliera a favor del gobierno municipal y en contra de Villegas? Súmele que Félix Limón es competencia en el giro del negocio del exgerente general de la Japama. Todo hace indicar que pudiera ser una mezcla de las dos cosas. Esa es la calidad de dirigente que tienen los restauranteros en la ciudad.



Baja anunciada. Edith Márquez renunció como secretaria del Ayuntamiento de Choix por las amenazas que ha recibido luego del crimen de su padre. Es más, se va de Choix. El anuncio que hizo Márquez y las razones no deja muy bien parado al alcalde Omar Gill Santini que se siente incapaz de resolver el problema de inseguridad en el municipio. Está con los brazos cruzados. De hecho, la renuncia estaba ya cantada. Márquez estuvo meses ausente y algunos criticaban al alcalde por no tomar una decisión para nombrar a su sustituto. Antier lo hizo: quedó Francisco Fierro.